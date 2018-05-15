馬英九：這是憲法訴訟 攸關總統職權 我一定上訴

2018-05-15 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前總統馬英九涉洩密案，高院今天改判有期徒刑4個月，馬英九下午親自出面回應表示，大家都非常關心高院二審判決的結果，這個判決和先前三個相關判決的結果認定不一樣，所以這個問題必須要釐清；馬英九強調，這個案子是一宗憲法訴訟，他爭取的不只是個人的權益，也包括中華民國未來總統的權限不應該受到限制，因此，他一定要去釐清這個問題，「我一定會上訴」。

面對媒體詢問，馬英九回應之餘，三度堅定說，「我一定會上訴」，顯示他對高院判決的極不以為然。

針對高院合議庭認為，馬英九輕率洩漏偵查秘密及個人資料，顯不足為表率，馬英九毫不客氣回批，面對這樣的一個案子，「我如果回家睡大覺，這才叫做不足表率」。

媒體詢問高院判決和先前判決不一樣，是否與監察委員陳師孟放話不能辦綠不辦藍，造成司法寒蟬效應所致？馬英九正面回說，是否有關，社會自有公評。

針對立法院民進黨團總召柯建銘呼籲馬英九不要上訴，馬英九再次強調，這是一個憲法訴訟，攸關總統職權的行使，一定要釐清，所以一定會上訴。

被問到法官認為馬英九的作法不合院際調解權，馬英九表示，實際上在過去已經有不少成案，他在答辯書已說得非常清楚。

至於葉毓蘭建議馬英九接受判刑，讓全民檢驗，乾脆2020選總統，表達對司法不公的抗議，馬英九回說：「我一定會上訴。」