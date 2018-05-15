馬英九被判刑 王丹：若選易科罰金等於認罪

2018-05-15 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



前總統馬英九洩密案，高院今天依通保法判4個月，得易科罰金。大陸民運人士王丹在臉書表示，馬英九如果真的自認有罪，就應選擇易科罰金，免去牢獄之災。如果馬英九認為自己清白無罪，就應當放棄易科罰金，寧肯坐牢4月，也要表達抗議。「自認清白，還選擇易科罰金，其實等於認罪」。他說，這一點，他難得地與警大前教授葉毓蘭觀點一致。

他說，到底馬英九要如何面對司法和自我？讓我們看下去吧！