網路溫度計 誰是賴清德內閣豬隊友？

2018-05-15 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察網路留言與網友評價，分析賴清德內閣9個月各個官員的表現，結果發現賴清德身為戰鬥內閣的領頭羊，常針對政策侃侃而談，若要為賴半年來的聲勢做總結，「跌下神壇」恐怕是蠻貼切的註解。

分析中指，醫生市長學歷高、見識廣，或許是太過有自信，跨步中央後他卻多次失言，像是講出「有乾淨的煤」、「照服員薪水低，當作做功德」、「消防員捕蜂捉蛇是做功德」、「台灣平均月薪近5萬」，這些言論都讓賴不斷被網友「修理」，痛批他是「幹話王」！負面聲量直直飆升來到了57.1%，正面僅9.7%，讓網友不禁想提醒他多做事少講幹話，才不會讓陷入泥沼的評價雪上加霜。

除了賴清德，在滿分10分的好評影響力中，獲得最低分數三名官員依序分別是教育部長吳茂昆、行政院發言人徐國勇、環保署長李應元，分析會上榜的共通原因，就是有知名的失言事件，愛講「幹話」讓網友森77。

佔有最高聲量的三位閣員，前二位依序也是吳茂昆、徐國勇，第三高的則是內政部長葉俊榮。吳茂昆是因為「卡管」被很多人罵翻，累積超多負面評語；徐國勇則是因為辯才無礙，但也常常因為幫政策辯護而挨罵「講幹話」，負面聲量高達62%；葉俊榮赴陸兼職，被質疑民進黨根本有雙重標準，加上幾起警消殉職，葉俊榮也常常被點名要負最大責任。