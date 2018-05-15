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【龍介直播】挺管聲明遭譏諷 選北市呂秀蓮已無緣？

2018-05-15 13:09聯合新聞網 綜合報導

台大校長遴選風暴持續延燒，前副總統呂秀蓮和行政院前院長張善政聯合發表超越藍綠聲明，公開力挺管中閔，呂秀蓮反遭黨內譏諷。是否會危及她參選台北市長的黨內初選資格？

此外，行政院長賴清德14日宣布，行政院人員每月起薪三萬以上，並建議調高時薪，豪灑公帑9.6億元，試圖解決低薪問題；讓謝龍介議員陪您一起評時事學台語。

●每周二下午，鎖定聯合新聞網《龍介の清德周記》，讓龍介繼續督到天涯海角。

台大校長遴選風暴持續延燒，前副總統呂秀蓮和行政院前院長張善政聯合發表超越藍綠聲明...
台大校長遴選風暴持續延燒，前副總統呂秀蓮和行政院前院長張善政聯合發表超越藍綠聲明，公開力挺管中閔，呂秀蓮反遭黨內譏諷。是否會危及她參選台北市長的黨內初選資格？
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呂秀蓮台大謝龍介張善政2018台北市選舉

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