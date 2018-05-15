新經濟移民法 國發會：不會衝擊國內就業

2018-05-15 14:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



行政院提出《新經濟移民法》草案，外界擔心會衝擊國人就業機會。國發會主委陳美伶表示，中階外籍技術人力中會有總量管制，同時雇主需要公告一定期間內在招不到國內人力情形下，才會聘用外籍人力。

陳美伶表示，產業技術人力的薪資門檻訂在每人月薪4萬1393元，社福人力3萬2000元的月薪留用，兩者皆比目前外勞的基本工資加計雇主支付的就業安定基金來得高，不致會衝擊國內就業。

陳美伶指出，相關配套措施也已在內容中，針對直接引進中階外籍技術人力的部分，將會訂定「日出條款」，在該法確定實施前，有相關配套內容，而實施日由行政院另定。對於留用中街技術基層外籍人員，需要原受聘僱從事產業或社福外勞，且累積6年以上工作年限。

對於留用中階技術人員的薪資門檻這麼高，外界擔心恐不具吸引經濟移民的誘因。對此，行政院長賴清德坦言，政府一方面要解決勞動市場需求問題，也擔心是否影響本地勞工的就業，將薪資門檻訂在平均薪資第70分位，目的是希望在兩者之間取得平衡，既解決人力需求，也不致對本勞造成衝擊。

賴清德表示，由於中階外籍技術人力要取得相關專業證照，故而訂這樣的薪資水準也是合理的。至於社會反映如何，還需要一段時間與社會對話與評估。