大鬆綁！外勞工作6年以上 可永久居留

2018-05-15 14:08 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



行政院長賴清德上午舉行記者會，宣布推出「新經濟移民法」草案，未來將鎖定一般專業及特定專業外籍白領人才，另外移工在台工作6年可永久居留。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

移民政策大鬆綁！行政院會今天通過「新經濟移民法」草案，外籍人士投資移民，只要符合投資營利事業新台幣1500萬元並創造5個台灣人工作機會的條件滿3年以上，可取得永久居留權。

同時，為解決產業勞動技術缺工、缺才「雙缺」問題，政院首度鎖定外籍「中階技術人才」，祭出移民優惠政策，其中外籍勞工在原受聘僱產業或社福（看護工作）工作累積6年以上年限，且連續在台居留7年、平均每年183日，就可獲得永久居留權。國發會統計，截至今年2月，在台6年以上的外籍勞工總計10萬1786人（產業外籍勞工50886人、社福外籍勞工50900人）。

政院也強化延攬國家發展所需專業人才，針對外國專業人才的永久居留條件也明定，一般專業人才連續居留5年、平均每年183日，可永久居留；但針對特定專業人才，可縮短年限，連續居留3年、平均每年183日，可永久居留，其依親條件也放寬。

行政院長賴清德指出，「新經濟移民法」草案立法目的是不影響國內就業機會、薪資水準下，積極發展人力、人才，促進產業升級發展，藉由新經濟移民政策能有效改善少子化危機。其中規劃包含四面向：外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民、海外國人與後代。國發會也將成立平台與社會對話，將在立院下會期把法案送入審議。

國發會主委陳美伶指出，依照目前國內人口趨勢，今年3月高齡人口占比超過14%，開始邁入高齡社會，2025年總人口數開始呈現負成長，2026年台灣將邁入超高齡社會，2027年工作年齡人口占比低於66.7%，人口紅利將消失。

陳美伶表示，引進中階外籍技術人力是補充性質，不是替代本國勞工，設定上認定是補短缺技術人力，不是全部用來自國外勞工。該法內容也明定，直接引進中階外籍技術人力，則不限特定產業，各部會將盤點產業缺乏的中階技術人力，並訂定日出條款，以免讓有意移民台灣者，假藉藍領技術人才蒙混其中。

陳美伶強調，相關薪資規範會採用多元評點制，就其語言、證照或學歷綜合評分，但薪資不會太低，以免引進一般藍領外勞，或拉低國內薪資水準，並引發排擠國內就業爭議。未來外籍白領與技術人力二大塊在薪資評點規定會有所分流。