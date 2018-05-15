馬英九洩密案改判有罪 郝龍斌：政治黑手侵入司法

2018-05-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前總統馬英九被控教唆洩密等案遭北檢起訴，一審獲判無罪。高院今二審宣判，逆轉改判馬英九有罪，應處4個月有期徒刑。國民黨副主席郝龍斌今批評，高院荒唐判決，根本是「欲加之罪，何患無辭」，形同宣告司法已死，「孰可忍、孰不可忍」。

郝龍斌質疑，馬英九基於總統職責行使憲法賦予總統院際協調的職權，何罪之有？難道元首治理國家決策都得先經過檢察官核准同意？

郝龍斌批評，在民進黨執政下，監察院、大學校園都已淪陷在政治黑手下，今天連法院都無法倖免；當法律不再是正義的最後一道防線，那捍衛正義的最後武器就只剩下選票。呼籲全民用選票，捍衛正義、帶來光明。