外交部文字控管出包 一個月新聞稿連三錯

2018-05-15 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



南太友邦吐瓦魯總理索本嘉訪台,但外交部上周發布新聞稿時,居然將索本嘉名字拼錯,新聞稿出來後兩小時有媒體發現告知,才更新外交部官方網頁上的文字;最誇張的是,這是外交部新聞稿這個月第三次出包,不只有人名拼錯,外國駐台代表處名稱也寫錯。

索本嘉11日抵台,外交部上周發布新聞稿,卻將索本嘉的名字Enele Sosene Sopoaga名字Enele誤植為「Elene」,新聞稿出來後2小時有媒體發現告知,外交部才更新官網新聞稿內容,但卻沒有像往常重發更正版新聞稿。

外交部本月9日和歐洲經貿辦事處共同舉辦「台歐盟關係三十年回顧與前瞻論壇」,外交部發布的新聞稿中,卻把歐洲經貿辦事處英文名稱「European Economic and Trade Office」誤寫成「European Economic and Cultural Office」,新聞稿發布後被媒體發現錯誤才緊急更正。

多明尼加本月和我斷交,外交部長吳釗燮同時發布中英文雙語聲明斷交,消息人士私下透露,多明尼加過去和中國大陸兩度在第三國家談判建交,一次是在歐洲國家,一次在美洲國家,但英文新聞稿中卻寫「Since 2016, President Medina has made two trips to China for talks on establishing diplomatic ties」,表示是在中國談判,內部消息和新聞稿互相衝突,而新聞稿目前仍放在外交部網站上。