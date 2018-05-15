立院三讀 弱勢童設儲戶 政府同額撥存

2018-05-15 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院院會今天三讀通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，適用對象為105年1月1日以後出生，具低收、中低收入戶資格兒少，或安置兩年以上，監護人為地方政府的兒少。未來家長或法定代理人每年對兒童存入的金額，政府也會等同存入該數目，幫助弱勢家庭兒少發展。

衛福部為協助弱勢家庭兒少脫貧，希望藉由家長及政府共同合作的儲蓄機制，養成弱勢家庭兒少的儲蓄習慣及觀念，並為他們的未來接受高等教育及生涯發展奠定良好的基礎，在前年推動「兒童少年未來教育及發展帳戶推動方案」，並於去年6月開辦。

針對符合長期安置或是出身中低收入戶條件的兒童，限定必須是在105年元旦以後出生，例如只要家長或法定代理人每年為兒童存入1萬5000元，國家就會同等存入1萬5000元，目標是設定1年受益1萬人。

三讀條文明定，105年1月1日以後出生，且具社會救助法所定的低收入、中低收入戶資格的兒少，或依據兒童及少年福利與權益保障法相關規定安置兩年以上，且監護人為地方政府的兒少。

條文也明定，當地方政府得知轄區內符合適用範圍的設籍孩童，應自知悉日起1個月內，通知法定代理人或最近親屬申請開立兒少教育發展帳戶，親屬應每月依擇定自存款金額存入帳戶，至孩童滿18歲為止；衛福部則依帳戶自存款金額，每年撥入同額政府相對提撥款。存款上限金額則由衛福部公告，提撥款由中央政府編列預算支應。

條文也明定，兒少帳戶儲金均不計入其他法規所定的家庭總收入或家庭財產，且不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。