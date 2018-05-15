影／我漁船受日本公務船騷擾？漁民不滿釀抗議

2018-05-15 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台灣漁船受到日本公務船騷擾？現在正值鮪魚季，本月初，陸續傳出有兩艘蘇澳籍漁船在台日漁業協議中的海域、以及協議中所允許的作業時間內捕魚，遭到日本公務船鳴笛靠近，漁民認為受到日船騷擾，已向漁業署通報，請漁業署代為抗議發聲，若政府不管，漁民將有大動作反彈。

漁業署表示，今年3月底台日有新的漁業協議，在魚季一開始，不論是作業與執法都在磨合期間，但已將兩艘船的樣態、現況，傳給漁業署在駐日代表處的同仁，一旦確認我漁船未越界，卻遭日船驅趕，將向日本水產廳抗議。

根據漁民通報，本月5日蘇澳籍漁船金協益268號，在上午8時1分時，東經123度59分、北緯29度03分，並沒有超越台日漁業協議中的規定的124度，但日船擋在前，漁民心生恐懼；另外，5月7日金福安號漁船，晚上12時就下網，清晨4、5時漁民正在休息，但日船卻在清晨6時來鳴笛，要求漁民揚繩離開，我國漁民心生不滿。

宜蘭縣漁民權益協會總幹事黃森宜表示，前兩年都有照台日漁業協議作業，但今年特別，根據協議，我國漁船從凌晨12時，可以作業到中午12時，怎麼會一大清早5、6時就來鳴笛趕人；他表示，每年4到7月是鮪魚季，到魚季結束還有1個多月，漁民一直受到干擾無法好好休息，就不想到那捕魚了，他希望政府可以強硬起來，希望能有改善，若放著不管，漁民會有大動作反彈。

農委會漁業署遠洋組副組長王茂城表示，金協益268號，根據一機到底的影片看出這船的位置並未越界，但日本公務船在我漁船前還有一段距離，我國漁民認為受到干擾，漁業署已經將訊息傳給駐日代表處，請漁業署駐日同仁了解，若真的遭到日方干擾，應該向日本水產廳抗議。

王茂城表示，至於另一艘金福安號沒有影片，但漁民轉述清晨6時就遭日方鳴笛；依照台日漁業協議規範，我漁民只要中午12時前揚繩即可，以至於漁民主觀認為不舒服；由於每年台日雙方的協議內容都會微調，去年確實是要清晨6時就揚繩，但今年規定已經改了，也很可能今年魚季開始，日方的執法人員不夠了解今年的作業規則，也會向日方反映。