蔡政府外交表現 沈呂巡：遠遜於馬、甚至輸扁

2018-05-15 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



總統蔡英文就任將滿兩年，但至今為止，卻已與3個友邦斷交，兩岸關係也線入僵滯。前駐美代表沈呂巡今天抨擊，蔡政府執政兩年的外交表現「遠遜於馬、甚至輸扁」，在我國已無建交口袋名單下，已難止跌回升。

國民黨智庫今天舉辦記者會，體檢蔡英文執政兩週年「國安成績單」，批評總統蔡英文就任兩年讓我國兩岸關係、國際空間與國家安全面臨嚴峻挑戰，已卻束手無策。

沈呂巡表示，前總統馬英九執政8年，我國僅丟掉1個邦交國；前總統陳水扁執政8年，即使丟掉9個總計人口數約5000萬的邦交國，但至少扳回3個總計人口數達25萬的邦交國；但蔡政府執政不到2年，卻已經丟了3個邦交國，下一個不知是哪一國？

沈呂巡更點名，我國僅存19個友邦中，非洲僅有史瓦濟蘭與布吉納法索2國，但蔡總統這次甫完成的非洲出訪，卻遭布吉納法索婉拒，究竟為何？外交部欠全民一個交代？今年9月北京將邀所有非洲國家出席領袖峰會，布吉納法索是否也在名單中？

但遺憾的是，我國與邦交國關係亮紅燈，與非邦交國也陷入緊張。沈呂巡說，蔡政府上台後，奈及利亞、厄瓜多、巴林、杜拜與約旦等5個駐非邦交國外館被迫更名或遷址，斐濟也自台徹館，但蔡政府除請奈及利亞將駐台處遷出台北市外別無他法。

沈呂巡也質疑，即使我國與巴拿馬斷交，但巴國地位仍然重要，但蔡政府至今未於巴國設置辦事處，巴拿馬甚至片願宣布與我國的FTA已經失效，蔡政府有積極處理？蔡政府甚至主動關閉駐挪威、吉達、利比亞與關島4個外館，特別是關島令人不解。

至於蔡政府力推的新南向政策，沈呂巡直言表現不及格。沈呂巡說，馬政府時代沒有新南向政策之名，但卻完成與新加坡、紐西蘭簽定自由貿易協定，還在緬甸、印度清奈與印尼泗水成立辦事處；但蔡政府高喊新南向，至今卻只與菲律賓更新投保協定。

更何況馬政府8年任內讓我國免簽國從54國增至164國，但蔡政府上任2年至今卻只增加3國，但在推動新南向政策，卻未讓我國人民獲得對等禮遇，政策失靈。

國民黨智庫召集人林郁方批評，蔡政府的踏實外交一點都不踏實，對大國特別是美日兩國，長期抱有不切實際的幻想，總認為美日與中共對峙愈來愈嚴重，台灣可從中獲利，投機的心理濃厚，結果卻導致兩岸僵局與國際邊緣化，造成國家與人民利益損失。