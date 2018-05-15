蔡英文: 越是面對打壓 越要用價值說服世界

2018-05-15 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



蔡英文總統上午出席「107年僑務委員會議」，呼籲僑務委員踴躍投資台灣並趁回台多消費。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天表示，執政黨過去兩年為深化台灣民主和法治做了很多努力，這些經驗無論對亞洲國家還是全世界都很有意義，也是台灣跟全世界交朋友最珍貴的本錢，「越是面對打壓，越要用價值說服世界」。

蔡英文今天出席僑務委員會議，致詞時表示，台灣不大，但五湖四海都有僑民，她幾次出訪也看到僑胞在海外打拚的成果，僑胞用行動證明僑界是國力的延伸，也厚植國家實力。

即將就任兩周年的蔡英文總統說，這兩年政府推動很多政策，也逐漸看到成果，邀請僑界共襄盛舉，一是產業轉型、調整體質，奠定長期的競爭力，透過五加二產業創新計劃，全面帶動產業升級轉型，同時也推出前瞻基礎建設，用公共投資強化內需市場發展；蔡英文總統說，這些努力成果反映在幾個指標上，例如台灣3月的失業率降到18年來同期最低，去年出口總額創下歷史次高，股市維持萬點，「現在是投資台灣最好的時機」。

蔡英文總統說，執政黨也深化台灣民主和法治，進行司法改革，修政黨法讓政黨公平競爭，修改公投法健全直接民選的機制，追求真相和和解的轉型正義也穩健推動中，這些經驗無論對亞洲還是全世界都很有意義，「這就是台灣跟世界交朋友最珍貴的本，越是面對打壓，越要用價值說服世界，要堅定向國際社會傳達台灣對民主自由和平的決心」。