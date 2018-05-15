親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判有罪
政院開藥救低薪
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
蔡總統聲望調查
政治
軍事
綜合

跟丈夫窮活16年 離婚後才發現他有錢有房

立委兼差當門神誰管？公督盟要求修《立法委員行為法》

2018-05-15 11:25聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

公督盟上午舉辦「立委兼差當門神！誰管？」記者會，指出立委假借職權之便，將手伸入主管機關或國營企業之情事時有所聞，加上過去立院曾爆出數起弊案，民眾根本無法信任，立委真的能自律，公督盟要求立法院於本會期盡速三讀通過《立法委員行為法》、《利益衝突迴避法》、《公職人員財產申報法》等相關立委專職化的修法，一併解決舊國會長期無法解決的陋習。

公督盟舉辦「立委兼差當門神！誰管？」記者會，要求立法院於本會期盡速三讀通過《立法...
公督盟舉辦「立委兼差當門神！誰管？」記者會，要求立法院於本會期盡速三讀通過《立法委員行為法》、《利益衝突迴避法》、《公職人員財產申報法》等相關立委專職化的修法。記者楊萬雲／攝影
分享
公督盟舉辦「立委兼差當門神！誰管？」記者會，要求立法院於本會期盡速三讀通過《立法...
公督盟舉辦「立委兼差當門神！誰管？」記者會，要求立法院於本會期盡速三讀通過《立法委員行為法》、《利益衝突迴避法》、《公職人員財產申報法》等相關立委專職化的修法。記者楊萬雲／攝影
分享

公督盟立法院財產申報

相關新聞

陳金德再出手！撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

蔡英文: 越是面對打壓 越要用價值說服世界

2018-05-15 11:37

影／馬英九洩密案逆轉 二審判刑4個月

2018-05-15 11:35

鬆綁外國人才來台 政院提《新經濟移民法》草案

2018-05-15 11:16

政府砸錢推私幼公共化 婦團：政策牛肉給業者的肥肉？

2018-05-15 11:05

馬英九洩密案改判有罪 國民黨：曲解法令 羞辱國家元首

2018-05-15 10:44

黃國昌：健全肅貪法治蹉跎 邱太三對司改無魄力

2018-05-15 10:35

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36

陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31

出席僑委會晚宴 賴揆要僑務委員踴躍投資台灣

2018-05-14 21:06

不要有防疫缺口 交協：力挺台灣參加WHA

2018-05-14 19:08

立院審反糾纏法 刪除被害人報案應於「知悉2個月內」

2018-05-14 18:42

台北分署首度拍賣國民黨宿舍 國民黨：一貫政治操作

2018-05-14 17:42

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

蔡總統盼兩韓握手言和氣氛 擴散亞太區域

2018-05-14 15:11

國民黨松山、信義區不動產 本周四開始拍賣

2018-05-14 15:08

政府派遣工調薪到3萬 蔣萬安質疑無法改善低薪問題

2018-05-14 14:21

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 14:20

捍衛公教權益 花蓮、金門縣府聲請年改釋憲

2018-05-14 14:15

學者：青年派遣比率低 幫助有限

2018-05-14 14:13

我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49

提年改釋憲 傅崐萁：盼大法官守住最後防線

2018-05-14 12:13

前瞻釋憲雖惹議 曾銘宗：充分支持司法院相關預算

2018-05-14 12:11

釋憲遭駁 高金素梅批：大法官以幼稚、可笑的方法阻攔

2018-05-14 11:46

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 11:37

蔡英文：未來在年輕人手上 政府要替他們打好基礎

2018-05-14 11:22

不滿前瞻釋憲不受理 藍委登門找司法院長撲了空

2018-05-14 11:21

藍因前瞻釋憲不受理檢討司改 柯建銘：蔣介石也沒這樣

2018-05-14 10:37

黃國昌批傅崐萁台鳳炒股案拖18年 呂太郎：不會輕縱

2018-05-14 10:08

立委提案設置警械使用鑑定委員會 內政部：支持

2018-05-14 09:46

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03

酸低薪...10大幹話王出列 第一名的話是他說的

2018-05-15 08:00

梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

參選不掛「正馬軍」 孫大千要給羅智強按一百個讚

2018-05-14 13:04

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

薪資遲滯不成長 施俊吉扯：外勞拉低平均薪資

2018-05-14 12:46

實質總薪資近6萬上班族無感 一張表看懂薪資名目

2018-05-14 23:39

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

2018-05-14 13:58

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

「移工拉低平均薪資？」政院5藥方救低薪 但一席話惹議

2018-05-15 00:36

柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46

賴揆端出低薪政策 勞團批：把台灣勞工當傻子耍

2018-05-14 22:34

「拔財」換將 有可能是誤打進市政府的烏龍電話而起？

2018-05-14 23:08

平均薪資低怪移工 侯漢廷：沒軍公教可卸責就牽拖？

2018-05-15 06:44

我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49

中共運八電子干擾機 上午在海峽中線以西活動

2018-05-14 16:34

小英「招兵」說…不只網友噓 扁也酸「三軍統帥」

2018-05-15 09:00

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

影／國防部證實 沱江級巡邏艦將加快量產

2018-05-14 17:08

防偽貼紙護照55萬本發完 無貼紙護照登場

2018-05-14 17:19

梁文傑爆張善政曾打給蔡壁如 丁守中：太瞎了

2018-05-14 22:02

經濟解析／實質總薪資近6萬？ 政府薪資統計太「離地」

2018-05-14 20:47

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

政府解決低薪政策被罵翻不見國民黨 孫大千：又神隱？

2018-05-15 09:04

年改得罪人？ 蔡英文：不後悔但很痛苦

2018-05-14 11:50

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

年改／蔡英文：和馬英九交接時 他也說這要做啊

2018-05-14 14:07

台灣低薪族在哪？ 政院點名住宿餐飲業

2018-05-14 13:02

NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

2018-05-14 16:27

國民黨否認「拔財」換將 許明財仍是新竹市長提名人

2018-05-14 16:59

陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36

脫黨參選是選項嗎？ 姚文智：不需要在最後2天叫陣

2018-05-14 15:24

急了！NCC「命」TBC繼續播民視新聞台

2018-05-14 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top