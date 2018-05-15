鬆綁外國人才來台 政院提《新經濟移民法》草案

2018-05-15 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



行政院今日公布《新經濟移民法》目的是在不影響國內就業機會與薪資水準前提，積極延攬國家發展所需人才與人力，以強化產業升級，改善人口結構，有效解決我國產業缺工、缺人才問題。新經濟移民法，針對外籍白領和藍領之間首創「中階技術人才」，其中大鬆綁外勞工作6年可留台。

目前國發會規畫架構，此專法旨在解決產業勞動技術缺工、產業缺人才「雙缺」問題，一般專業外國白領來台，從工作資格到居留、永居、歸化我國國籍，都有突破性鬆綁與新訂規範。為引進國外人才，專法也將排除「就服法」限制，鬆綁相關法令規範。

行政院長賴清德指出，立法目的是不影響國內就業機會、薪資水準下，積極發展人力、人才，促進產業升級發展，藉由新經濟移民政策能有效改善少子化危機。其中規劃包含四面向：外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民、海外國人與後代。國發會也將成立平台與社會對話，將在立院下會期把法案送入審議。

國發會主委陳美伶指出，依照目前國內人口趨勢，今年3月高齡人口占比超過14%，開始邁入高齡社會，2025年總人口數開始呈現負成長，2027年工作年齡人口占比低於66.7%，人口紅利將消失。因此提新經濟移民法目的是在2030年總生育率提高至1.4人，最適人口不低於2000萬人。

新經濟移民法中，較為創新的是引進中階技術人力的移民措施，將分成留台僑外生、留用外籍藍領人力、從國外引進中階技術人才三類。其中，僑外生畢業留在台灣工作後，將放寬申請居留證、永久居留證的限制。

草案中也明定，藍領中階外籍技術人力是需要相關專業證照。陳美伶補充，中階外籍人力，過去所有法治中沒有這塊，引進中階外籍技術人力是補充性質，不是替代本國勞工，設定上認定是補短缺技術人力，不是全部用來自國外勞工。