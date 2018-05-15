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判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

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行政院新經濟移民法規劃重點記者會

2018-05-15 11:04聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

行政院上午舉行新經濟移民法規劃重點記者會，行政院長賴清德率國發會主委陳美伶等閣員宣布新經濟移民法規劃的方向。

行政院上午舉行新經濟移民法規劃重點記者會，行政院長賴清德（左）率國發會主委陳美伶...
行政院上午舉行新經濟移民法規劃重點記者會，行政院長賴清德（左）率國發會主委陳美伶（右）等閣員宣布新經濟移民法規劃的方向。記者邱德祥／攝影
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移民陳美伶賴清德

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