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【重磅快評】施俊吉變出59852 小英滿意這堂數學課嗎?

2018-05-15 10:10聯合報 主筆室

行政院副院長施俊吉是長於數字的經濟學家，昨天開講，指第一季台灣的「平均月實質薪資」達59852元。施老師談經濟，經常的情況是名詞滿天飛，「懂的人不信，不懂的人根本覺得錯亂」。一大堆附帶條件，手指扳斷了才弄出的數字，民眾的回應很直接，「每月給我59852元，我就信」。

施俊吉報「明牌」的當下，看來賴神是滿意的。賴神奉令執行小英去低薪化政策，電腦、算盤都算不出究竟，眼看520到了，總得給個交代，於是先祭出夢幻數字59852，配套菜色是派遣工、約聘僱人員月薪調高到3萬，臨時工時心上調150元。

漲工資當然受歡迎，問題是誰來付？雇主、地方政府…，反正輪不到行政院掏錢。大官的口惠，對勞工而言「實不至」，如此的加薪空氣支票有何意義？民眾不是傻瓜，過了520蔡府、綠營節慶後，支票能否兌現總要被檢視，不能膨風水雞賴帳吧？

蔡總統日前說兩個電池可以維持一個家庭五到六天的用電量，被翟神虧了一下「下次總統選懂數學的」，對於施老師這堂數學課，不知蔡英文是否滿意？1月間施俊吉為蔡老闆圓最低薪資3萬元的「夢想」時，聲稱只要每年基本工資調6﹪就能達陣；如此算盤跳珠的發言，蔡老闆不悅，狠抽了施老師兩耳光。不僅算盤珠子亂撥，甚至暴露蔡英文不動最低工資的隱疾。

59852台灣安和樂利？希望是，但不能鴕鳥埋砂裡地自欺欺人。這幾天每家手機店、通訊行前都滿滿的排隊人潮，是謂「499之亂」，何以致之？省有限的錢，卻得花很長的時間排隊，時間成本怎麼算？原因很簡單，政府支票常空頭，中樂透不容易，不如寄望「小確幸」。

例子太多了。3月初的「安屎之亂」，傳言衛生紙漲價，台灣民眾到各賣場把衛生紙搶光，怎麼這麼誇張？「你幾個屁股」？各種揶揄、質疑都有，但路過賣場還是忍不住看看有沒有衛生紙。

其實這是蔡營的施政困局。2016、2017夏秋颱風後，財經部門想出「小確幸」招式是呼籲進口奶粉降價，邀進口商「喝咖啡」。進口商直言，同款奶粉台灣賣600，香港800，陸客當然到台灣掃貨。

「安屎之亂」是個國際笑話，外媒評得好「台灣長期薪資凍結，物價卻飛漲，有小確幸，當然趨之若鶩。施老師撥算盤之餘，得留意民眾反應。

行政院副院長施俊吉（右）提出夢幻數字，賴清德（左）笑得開心。 聯合報系記者蘇健忠...
行政院副院長施俊吉（右）提出夢幻數字，賴清德（左）笑得開心。 聯合報系記者蘇健忠／攝影
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小確幸薪資衛生紙

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