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蘇貞昌爆料：侯友宜多次說不選新北市長

2018-05-15 10:06聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午上廣播節目專訪，爆料說侯友宜在探望他時，不只一次說不選新北市長，就算要選，也不一定在新北市選；決定參選應該是要替想參選2020總統的朱立倫守地盤。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長，參選是為朱立倫守地盤。記者陳柏亨／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長，參選是為朱立倫守地盤。記者陳柏亨／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長，參選是為朱立倫守地盤。記者陳柏亨／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長，參選是為朱立倫守地盤。記者陳柏亨／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午接受電台專訪，爆料說侯友宜多次說不選新北市長，參選是為朱立倫守地盤。記者陳柏亨／攝影
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侯友宜朱立倫2018新北市選舉蘇貞昌

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