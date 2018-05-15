蘇貞昌再批新北市府幫侯選舉 市府駁：都是捍衛市政

2018-05-15 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午接受廣播專訪，主持人周玉蔻提到總統府秘書長陳菊是否會幫忙選舉，蘇貞昌說陳菊是特任官，公務之餘「老朋友相挺」，沒有問題，反倒是新北市府的局長、區長，白天替侯友宜代打，晚上陪著侯跑攤敬酒，這個才是違反行政中立。

新北市府發言人張其強則澄清，市府局長、區長出席的活動，以往都有參加，都是業務主管範圍，也有些是主辦單位邀請，市府不能因為選舉，就限制了局處平日的業務推動，市府任何的對外說明，都是捍衛市政、駁斥不實，蘇老縣長不要因為選舉，就刻意忽視市府同仁的努力。

蘇貞昌今天受訪除批市府違反行政中立，還提到去年農曆年過後，侯友宜曾到他辦公室找他，當時侯友宜還說沒有要選，如今投入選舉，是為了替朱立倫守住底盤，朱立倫2020年才能選總統，不然朱立倫怎麼會傾整個市府之力幫侯友宜，侯友宜宣布參選，也是選在市府大樓。