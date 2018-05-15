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馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

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馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前總統馬英九。報系資料照
前總統馬英九。報系資料照
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台灣高等法院審理前檢察總長黃世銘違反通訊保障及監察法，發現前總統馬英九有違法之虞，北檢調查後認定馬為了撤銷王金平黨籍、拔掉他立法院長資格，依涉刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法和個人資料保護法起訴，但台北地院認為馬是在行使「權限爭議處理權」判無罪，今天高院宣判，依通保法判4個月，得易科罰金。

前總統馬英九。圖/本報系資料照片
前總統馬英九。圖/本報系資料照片
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民進黨立法院黨團總召柯建銘控告黃世銘違反通保法，案件上訴高等法院時，法官認為馬英九也可能違法。北檢調查後，認為馬英九2013年8月31日因黃世銘告知全民電通更一審司法關說案，得知王金平等人涉入，明知行使總統職權應符合憲法權力分立與制衡原則，但為撤銷王的黨籍和喪失立法院長職位而不法。

北檢認為，馬英九明知總統、行政院長無從對指揮監督檢察官，檢察總長也沒有向行政院長報告偵查中的刑案義務，卻在9月4日打電話給黃世銘，要他向江宜樺報告，江因而得知偵查秘密、通訊資料與柯建銘個資。

台北地院由法官唐玥獨任審理，她認為馬英九的行為構成洩漏國防以外秘密、使用通訊監察所得秘密和利用個人資料，不過憲法第44條規定「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」為專屬總統的權限爭議處理權，條文簡潔且沒特別規定解決方式，得阻卻違法。

北院將檢察官代表國家從事的偵查、訴追、執行等職責視為司法任務，認為檢察官具司法屬性，當檢察官行使職權時，行政權或立法權不當介入、干預，等於侵害司法獨立，權力分立與制衡就將破壞，認可馬英九有權限爭議處理權。

8月31日，馬英九將國防以外秘密、通訊監察秘密、柯建銘個資洩漏給江宜樺、羅智強知悉，北院依刑法21條第1項「依法令之行為」規定而不罰。而9月4日馬教唆洩密、通監秘密、個資部分，因舉證不足，無法罪責。

案件上訴高院時，馬與柯仍激辯不休。柯建銘律師陳鵬光認為，2013年8月31日當時並無機關對立，何來須總統院際調解之事？況且馬根本沒做任何院際解決。馬英九則稱，立委請託關說司法個案一事確屬國家重大事務，身為國家元首負有捍衛憲法尊嚴與國家安定的責任，中央的閣員如有風紀問題，總統出面了解，會同行政院長處理以解決政治風暴維持政局安定，維護國家利益，這是合於憲法體制的。

審判長江振義認為爭點在8月31日馬英九向江、羅轉述的內容為何？9月4日打給黃世銘的電話內容為何？也請雙方提出包括總統有無保密義務等5項法律意見。

馬英九黃世銘教唆洩密案江宜樺羅智強

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