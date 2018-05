WHO邀請大家與會 外交部回應嗆聲:沒受邀

2018-05-15 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



今年世界衛生大會(WHA)報名期限已過,我國無法參與;世界衛生組織(WHO)幹事長譚德塞上周在推特發文,邀請大家參與今年在日內瓦舉辦的WHA,外交部轉載貼文,甚至回覆「沒有要參加,台灣仍在等待邀請」。

譚德塞在推特上發文,「你有要參加今年的世界衛生大會嗎?5月20日快來日內瓦加入我及世界衛生組織家族,一起實際理念、推廣體育,宣傳普世健康」。(Are you attending the World Health Assembly this year? Join me and the WHO family on 20 May in Geneva. Lets walk the talk together, promoting physical activity ahead of the #WHA71. Its time for #HealthForAll!)