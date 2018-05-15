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蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

蔡英文總統施政不滿意度持續攀升，連南部都受影響。對此，前立委孫大千今表示，蔡英文總統現在已經陷入了「遍尋不著神救援，滿城盡是豬隊友」的困境，就職兩週年的低民調真的只不過是剛剛好而已。民進黨執政團隊的排名前五大豬隊友如下：

第一，教育部長吳茂昆。有史以來爭議最大，形象最糟的教育部長，竟然敢去單挑台灣大學，向全國大學的校園自治理念宣戰。自古以來，凡是捅到教育知識界這個馬蜂窩的政權，向來沒有什麼好下場。

第二，台北市果菜公司總經理吳音寧。政壇靠爸族的最佳代言人。能力普通，紕漏不斷，但是後台強硬，所以坐領高薪。當厭世代的年輕人每天在與過勞奮戰，和低薪掙扎時，看到吳音寧，再想想自己，滿腔怒火不燒向民進黨，還能燒向誰呢？

第三，監察委員陳師孟。以「為扁平反，報仇雪恨」為職志，放著監察委員的正事不做，每天在絞盡腦汁的思考，如何上天入地追殺仇家，誇張的行徑，醜陋的嘴臉，不但替蔡英文得罪光司法檢調人員，更堪稱史上最強「官逼民反」的代表人物。

第四，行政院長賴清德。台南的「賴神」未必能夠成為台灣的「神」。尤其是當他心直口快的承認是一個「誠實的台獨」之後，更讓蔡英文這兩年來試圖以混水摸魚的策略，所營造的「維持現狀」，一夕破功，兩岸關係將進入多事之秋。

第五，黨產會。原本民進黨計劃以黨產會做為清算追殺國民黨的工具，讓國民黨一無所有，永不翻身。然而，黨產會無限上綱的抄家奪產的作風，一方面忽略了這個時代中民眾同情弱者的情緒，砍得越重，對國民黨的重生越為有利。另一方面又給予人民，民進黨熱衷拼政治，不願拼經濟的印象。坦白說，日子都快要過不下去了，誰還有興趣去看你去翻什麼陳年往事啊！

孫大千說，當民眾閉上眼睛，想到這五位「地表最強」的豬隊友的種種豐功偉績，還會繼續支持蔡英文嗎？

蔡英文民進黨黨產

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