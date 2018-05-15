陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



監委陳師孟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監委陳師孟上任前就曾公開表示，認為前總統陳水扁無罪，並強調任內要徹查「辦綠不辦藍」的司法人員。他昨天宣布，將調查前總統馬英九任內，涉嫌藉權勢影響陳水扁涉及之二次金改案的裁判，干預司法獨立及妨害司法公正。馬英九辦公室則回應，陳師孟最好先拿同樣的這套邏輯，先查一查自己的言行。

陳師孟的新聞稿指出，二○一○年十一月五日台北地院宣判二次金改案，陳水扁夫婦等廿一名被告均無罪，十一月九日，時任總統的馬英九宴請包括司法院長、法務部長、檢察總長等在內之部會首長，並於席中表示，二次金改案一審所有被告均無罪，引起外界極大震撼與批評；他將落實全民司法改革，包括制定法官法，建立「不適任法官退場機制」。

新聞稿指出，宴後，最高法院空前絕後地在兩天內，對陳水扁被控的龍潭貪汙案作出有罪定讞判決；至於二次金改案，在其後兩年內，高等法院與最高法院均改採實質影響力說，接續判決陳水扁夫婦有罪定讞。

陳師孟表示，馬英九有無藉宴請司法機關等首長機會，以推動法官退場機制等宣示，恫嚇或誘使審判機關對二次金改案當事人作出不利判決？嗣後又有無其他指示或操作，使審判機關心生畏懼或受其利誘，以致造成對當事人有罪判決之結果？或使審判機關消極不對當事人進行有利之判斷處置？

馬英九辦公室發言人徐巧芯回答，依據陳師孟的邏輯，最先該查的就是自己：他今年一月十五日在立院宣示，上任後將專注處理「縱放藍營總統和政務官」、「承辦馬案」的兩類法官。這是否算是恫嚇或誘使審判機關，一旦遇到涉及藍綠政黨或馬英九等人的案件，就要作出不利判決？以達讓審判機關心生畏懼或願受利誘，造成對涉及藍綠政黨或馬英九等當事人有罪判決之結果？

徐巧芯說，請他以身作則，先查查自己，讓社會信服。