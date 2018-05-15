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軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36聯合報 記者鄭媁／台北報導

花蓮縣長傅崑萁與金門縣副縣長吳成典，昨天在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。...
花蓮縣長傅崑萁與金門縣副縣長吳成典，昨天在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。 記者黃義書／攝影
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軍人年改草案上周完成初審，仍待院會朝野協商。親民黨立法院黨團與無盟立委高金素梅，以及國民黨團卅四位立委已共同簽署完成「八百壯士為公教人員釋憲聲請書」，將就公教年金改革等問題聲請釋憲。

同時，花蓮縣長傅崐萁、金門縣副縣長吳成典以及退休軍公教團體代表昨天也齊聚立法院，宣布地方政府也要聯手為軍公教年改聲請釋憲，捍衛軍公教應有的權益。

親民黨團總召李鴻鈞表示，近日為軍公教年金改革，街頭衝突不斷，議題已經失焦。為讓爭議焦點與討論回到具體改革方案，親民黨同意簽署釋憲聲請書，藉此聚焦務實可行的改革方案。

傅崐萁表示，若由退休軍公教個別提起訴願、複審、行政訴訟至完成確定終局裁判程序，必定緩不濟急，因此由地方政府以行使職權，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義而聲請釋憲，似乎是快速可行的辦法。

立委高金素梅批評大法官用非常幼稚、可笑的方式來說她沒有出席會議，不受理前瞻釋憲。...
立委高金素梅批評大法官用非常幼稚、可笑的方式來說她沒有出席會議，不受理前瞻釋憲。 記者王宏舜／攝影
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前瞻釋憲 立院戰火未歇

【記者王宏舜／台北報導】卅八名在野立委認為前瞻基礎建設特別條例與預算違憲，聲請釋憲，大法官以無盟立委高金素梅沒投票、未「行使職權」剔除她的聲請資格而不受理。高金素梅昨天在立院司法及法制委員會上說，大法官用一個她未出席的程序理由不受理，「欲加之罪何患無辭」。國民黨立委曾銘宗則表示，會再聲請第二次釋憲。

高金素梅表示，去年八月廿二日前瞻計畫表決，她七月就在臉書表達對前瞻計畫的不滿與立場，前瞻計畫不是經濟、財政、基礎建設，講白了就是政治，大法官用「洪荒之力」來決定受不受理釋憲，理由「非常幼稚、非常可笑」。

高金素梅說，大法官不解釋案件，卻用一個小小的行政程序不受理，「大法官是何其尊榮啊」。她呼籲立委不要閹割自己的職權。

民進黨立院黨團總召柯建銘則表示，這個題目「講爛了」，大法官釋憲講得很清楚，多數要尊重少數，少數也要服從多數；「蔣介石、軍閥也不敢直接嗆法院」，希望國民黨懸崖勒馬。

釋憲大法官軍公教

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