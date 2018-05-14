「拔財」換將 有可能是誤打進市政府的烏龍電話而起？

2018-05-14 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



自由時報報導，國民黨新竹市提名人許明財民調落後民進黨現任市長林智堅一大截，國民黨不無「拔財換將」的可能，國民黨陣營今天指「拔財」烏龍事件，不能排除出自一通從國民黨中央黨部誤打進新竹市政府的電話所引發。

新竹市政府對國民黨方面「11日上午11點前後，黃姓秘書誤打了一通電話到市長室」的說法，迄發稿仍未有進一步回應。

自由時報報導「爭取連任的林智堅因擁有高民調與高人氣，讓新竹市成了國民黨艱困選區，讓國民黨基層感嘆扶不起來，坊間早有拔財換將傳言」。且國民黨主席吳敦義「前幾天低調到新竹市與地方人士討論新竹市選情」、許明財求見「黨秘書長曾永權未果，讓拔財之說更甚囂塵上」。

國民黨陣營否認上述報導，並指出，許明財9日曾北上中央黨部與曾永權見面，11日又見到曾永權，並非「見面未果」。而許明財11日北上之前，幕僚先撥電話給中央黨部，接電話的男秘書表示「秘書長還在開會，會轉告市長來電」，後來，另一名黃姓秘書接續電話連繫，回撥電話過程中，因中央黨部留存的「許明財市話」仍是新竹市政府電話，黃姓秘書不知未更新，誤撥且接通之後才發現撥錯。