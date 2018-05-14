親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政府要搶救低薪
政治
軍事
綜合

梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

台北市議員梁文傑。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員梁文傑。 圖／聯合報系資料照片
分享

前行政院長張善政表示，民進黨台北市議員梁文傑說今天晚上在「新聞面對面」節目中，說在台北市長柯文哲去綠色和平電台的節目對先前「兩岸一家親」的發言道歉後，自己直接打電話給柯文哲辦公室主任蔡璧如，並說「你們幹嘛這樣，你們穩贏的」。

張善政說:「我像是會做這種蠢事的人嗎？」他澄清，自柯文哲上任迄今3年多來，自己沒有跟市府有過任何聯絡。「梁文傑是不是太有想像力了？對我來說，這是今年最有創意的政治笑話。」

柯文哲張善政梁文傑

相關新聞

梁文傑爆張善政曾打給蔡壁如 丁守中：太瞎了

2018-05-14 22:02

國民黨否認「拔財」換將 許明財仍是新竹市長提名人

2018-05-14 16:59

洪耀福大讚鄭朝方 參選竹縣一定會捲起風潮

2018-05-14 16:23

影／有感嗎？政院：2018首季月薪5萬9852 創同期新高

2018-05-14 15:39

脫黨參選是選項嗎？ 姚文智：不需要在最後2天叫陣

2018-05-14 15:24

北市長自提？禮讓？蔡英文提4考量

2018-05-14 14:24

柯P向綠營輸誠 羅智強：嚴重失算

2018-05-14 14:18

參選不掛「正馬軍」 孫大千要給羅智強按一百個讚

2018-05-14 13:04

馬家軍廝殺？ 羅智強：我從來不會也不必用正馬軍自居

2018-05-14 10:42

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

議員：柯綠若合作 大巨蛋案難切割

2018-05-14 00:11

母親節聯歡 柯文哲、丁守中意外同台

2018-05-14 00:05

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

網路筆戰另類連線造勢 小雞、母雞互拉抬

2018-05-14 00:00

竹市議員北區 藍提名5人變4人

2018-05-13 23:59

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

新北選戰 馬路巷戰打到網路筆戰

2018-05-13 23:47

宜蘭／薛呈懿 最年輕議員轉戰鎮長

2018-05-13 23:26

藍北市中正萬華區初選 林冠勳出線

2018-05-13 23:19

大選年母親節 中彰投選將忙「送禮」說愛

2018-05-13 23:07

蘇貞昌 訪樹林談政績

2018-05-13 22:56

侯友宜 回「嘉」陪母過節

2018-05-13 22:50

選舉也可以很不一樣 高思博文宣有大師畫作

2018-05-13 19:29

A PO逗相共，媽媽好顧家！育兒無處去、孩子賺嘸錢 台南媽媽好難過！

2018-05-11 18:21

候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

2018-05-09 16:29

1個柯文哲讓民進黨變成2個世界

2018-05-07 09:58

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

參選不掛「正馬軍」 孫大千要給羅智強按一百個讚

2018-05-14 13:04

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

柯P道歉向綠輸誠 羅智強：此後他拿不到一張藍營的票

2018-05-14 11:11

薪資遲滯不成長 施俊吉扯：外勞拉低平均薪資

2018-05-14 12:46

臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

2018-05-14 13:58

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38

提升戰力 嚴德發：沱江級巡邏艦將加速量產

2018-05-14 11:01

蔡英文鼓勵當兵 扁：國防部曾跟我說全募兵不可行

2018-05-14 10:13

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

中共運八電子干擾機 上午在海峽中線以西活動

2018-05-14 16:34

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49

防偽貼紙護照55萬本發完 無貼紙護照登場

2018-05-14 17:19

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

外傳喜歡禮讓柯文哲 蔡英文反駁「哪裡的謠言」？

2018-05-14 10:42

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

重來一遍還會再講兩岸一家親？ 柯P：不然有更好講法嗎

2018-05-14 11:21

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 11:37

影／國防部證實 沱江級巡邏艦將加快量產

2018-05-14 17:08

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07

地方政府年改釋憲 花蓮開第1槍

2018-05-14 00:25

施政不滿意度攀高 蔡英文：改革必然過程

2018-05-14 09:42

台灣低薪族在哪？ 政院點名住宿餐飲業

2018-05-14 13:02

NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

2018-05-14 16:27

釋憲遭駁 高金素梅批：大法官以幼稚、可笑的方法阻攔

2018-05-14 11:46

年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top