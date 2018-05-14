出席僑委會晚宴 賴揆要僑務委員踴躍投資台灣

2018-05-14 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



行政院長賴清德。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德今天晚間出席僑務委員會議「行政院院長歡迎晚宴」，對於僑務委員長年支持台灣、愛護台灣、幫助台灣的用心表達敬意與感謝，並強調政府積極改善國內經濟發展，希望僑務委員踴躍投資台灣、在僑居國為台灣發聲，並協助台灣產業與企業邁向世界。

賴揆表示，僑胞們人在海外，心在台灣，過去台灣的民主進程、經濟發展及國家建設，都得力於僑胞的幫助。台南地震及花蓮地震發生時，僑胞們慷慨解囊，伸出援手賑災，對此要表達最大的感謝。

賴揆指出，目前國人最關心的就是經濟發展，政府也卯足全力推動各項經濟建設，希望壯大台灣。蔡英文總統為了發展經濟，提出新經濟三大策略，包括「前瞻基礎建設」、「五加二」產業創新，以及「新南向政策」。

他說，經過國人的努力，去年台灣經濟成長率為2.86%；失業率降至3.66%，創近18年來最低；進出口的貿易數額也有提升，台灣經濟發展的方向已走在正確的路上，希望僑務委員持續給予支持，有了大家的支持，台灣一定可以走得更好。

賴揆也說，也請僑務委員踴躍投資台灣，僑務委員在世界各地都是極有成就的人士，盼運用其實力投資台灣，對台灣未來的經濟發展將有莫大助益。此外，期盼委員在僑居國為台灣發聲，讓國際社會聽到台灣人民的聲音。同時，也希望藉由僑務委員的幫助，讓台灣產業與企業邁向世界。