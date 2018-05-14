親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政府要搶救低薪
政治
軍事
綜合

出席僑委會晚宴 賴揆要僑務委員踴躍投資台灣

2018-05-14 21:06聯合報 記者鄭媁╱即時報導

行政院長賴清德。記者蘇健忠／攝影
行政院長賴清德。記者蘇健忠／攝影
分享

行政院長賴清德今天晚間出席僑務委員會議「行政院院長歡迎晚宴」，對於僑務委員長年支持台灣、愛護台灣、幫助台灣的用心表達敬意與感謝，並強調政府積極改善國內經濟發展，希望僑務委員踴躍投資台灣、在僑居國為台灣發聲，並協助台灣產業與企業邁向世界。

賴揆表示，僑胞們人在海外，心在台灣，過去台灣的民主進程、經濟發展及國家建設，都得力於僑胞的幫助。台南地震及花蓮地震發生時，僑胞們慷慨解囊，伸出援手賑災，對此要表達最大的感謝。

賴揆指出，目前國人最關心的就是經濟發展，政府也卯足全力推動各項經濟建設，希望壯大台灣。蔡英文總統為了發展經濟，提出新經濟三大策略，包括「前瞻基礎建設」、「五加二」產業創新，以及「新南向政策」。

他說，經過國人的努力，去年台灣經濟成長率為2.86%；失業率降至3.66%，創近18年來最低；進出口的貿易數額也有提升，台灣經濟發展的方向已走在正確的路上，希望僑務委員持續給予支持，有了大家的支持，台灣一定可以走得更好。

賴揆也說，也請僑務委員踴躍投資台灣，僑務委員在世界各地都是極有成就的人士，盼運用其實力投資台灣，對台灣未來的經濟發展將有莫大助益。此外，期盼委員在僑居國為台灣發聲，讓國際社會聽到台灣人民的聲音。同時，也希望藉由僑務委員的幫助，讓台灣產業與企業邁向世界。

地震新南向政策失業

相關新聞

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

不要有防疫缺口 交協：力挺台灣參加WHA

2018-05-14 19:08

立院審反糾纏法 刪除被害人報案應於「知悉2個月內」

2018-05-14 18:42

台北分署首度拍賣國民黨宿舍 國民黨：一貫政治操作

2018-05-14 17:42

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

蔡總統盼兩韓握手言和氣氛 擴散亞太區域

2018-05-14 15:11

國民黨松山、信義區不動產 本周四開始拍賣

2018-05-14 15:08

政府派遣工調薪到3萬 蔣萬安質疑無法改善低薪問題

2018-05-14 14:21

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 14:20

捍衛公教權益 花蓮、金門縣府聲請年改釋憲

2018-05-14 14:15

學者：青年派遣比率低 幫助有限

2018-05-14 14:13

我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49

提年改釋憲 傅崐萁：盼大法官守住最後防線

2018-05-14 12:13

前瞻釋憲雖惹議 曾銘宗：充分支持司法院相關預算

2018-05-14 12:11

釋憲遭駁 高金素梅批：大法官以幼稚、可笑的方法阻攔

2018-05-14 11:46

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 11:37

蔡英文：未來在年輕人手上 政府要替他們打好基礎

2018-05-14 11:22

不滿前瞻釋憲不受理 藍委登門找司法院長撲了空

2018-05-14 11:21

藍因前瞻釋憲不受理檢討司改 柯建銘：蔣介石也沒這樣

2018-05-14 10:37

黃國昌批傅崐萁台鳳炒股案拖18年 呂太郎：不會輕縱

2018-05-14 10:08

立委提案設置警械使用鑑定委員會 內政部：支持

2018-05-14 09:46

年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33

地方政府年改釋憲 花蓮開第1槍

2018-05-14 00:25

迎520釋利多 賴揆挺基本時薪上調

2018-05-14 00:18

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

挺軍公教國民黨高市彰化釋憲連署 成立義務律師團

2018-05-13 20:43

聲援軍公教警消！國民黨南市各區黨部協助收集連署書

2018-05-13 20:23

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

傳與巴拉圭合作計畫拖兩年 外交部駁斥

2018-05-13 18:40

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

參選不掛「正馬軍」 孫大千要給羅智強按一百個讚

2018-05-14 13:04

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

柯P道歉向綠輸誠 羅智強：此後他拿不到一張藍營的票

2018-05-14 11:11

薪資遲滯不成長 施俊吉扯：外勞拉低平均薪資

2018-05-14 12:46

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

2018-05-14 13:58

蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38

提升戰力 嚴德發：沱江級巡邏艦將加速量產

2018-05-14 11:01

蔡英文鼓勵當兵 扁：國防部曾跟我說全募兵不可行

2018-05-14 10:13

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

中共運八電子干擾機 上午在海峽中線以西活動

2018-05-14 16:34

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49

防偽貼紙護照55萬本發完 無貼紙護照登場

2018-05-14 17:19

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

外傳喜歡禮讓柯文哲 蔡英文反駁「哪裡的謠言」？

2018-05-14 10:42

重來一遍還會再講兩岸一家親？ 柯P：不然有更好講法嗎

2018-05-14 11:21

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 11:37

影／國防部證實 沱江級巡邏艦將加快量產

2018-05-14 17:08

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07

地方政府年改釋憲 花蓮開第1槍

2018-05-14 00:25

施政不滿意度攀高 蔡英文：改革必然過程

2018-05-14 09:42

台灣低薪族在哪？ 政院點名住宿餐飲業

2018-05-14 13:02

NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

2018-05-14 16:27

釋憲遭駁 高金素梅批：大法官以幼稚、可笑的方法阻攔

2018-05-14 11:46

年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top