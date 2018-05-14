政府派遣工調薪到3萬 蔣萬安質疑無法改善低薪問題

2018-05-14 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長賴清德上午舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，宣布有關公務機關及國營事業約聘僱人員、派遣工總薪資低於3萬元者，將會逐步調整至3萬元，時薪也會調漲至150元，盼透過公部門率先提高薪資後，帶動全國薪資調高。國民黨立委蔣萬安在立法院衛環委員會提出臨時提案，要求勞動部針對該加薪方案的評估效益及改善低薪的成效，在兩周內提出報告。

但國民黨立委蔣萬安質疑，此項政策是否與105年時任勞動部長郭芳煜宣示由勞動部本身做起率先「零派遣」，隸屬部會「每年減少派遣比例3%」政策背道而馳？以及此項政策是否有做過事前效益評估，有多少政府部門約聘僱、派遣工受惠，以及多少民間企業會響應此調薪政策？還有對於改善台灣勞工低薪環境之成效為何？這些均待行政院及勞動部出面說明解釋。

蔣萬安今天在衛環委員會質詢勞動部許銘春部長時，許回應加薪是為了解決低薪的問題，這跟派遣沒有關係。但蔣萬安認為，此項說法跟勞動部一再強調派遣是低薪的元兇立場前後矛盾，而且勞動部沒有相關配套措施及政策沒有強制力，只能呼籲企業跟進，這樣的政策恐怕無法改善低薪問題。