捍衛公教權益 花蓮、金門縣府聲請年改釋憲

2018-05-14 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 /台北報導



花蓮縣長傅崐萁(左三)與金門縣副縣長吳成典(左二)，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。 記者黃義書/攝影 分享 facebook

年金改革法案7月1日上路，花蓮縣府將與金門縣府攜手提出釋憲案，捍衛退休公教權益。花蓮縣長傅崐萁今天表示，溯及既往的改革方式，是傷害國家骨幹，他從地方政府立場，替教育人員發聲，也請大法官守住國家最後一道防線，以良知良能，為國家紛擾畫下句點。

傅崐萁和金門縣副縣長吳成典等人在立法院舉行記者會，將聯合聲請年改釋憲，共同捍衛退休公教權益。

傅崐萁說，台灣經濟實力在世界前十名，這是軍公教共同打造，才會有龐大的外匯存底，看不出國家有任何破產之虞，政府卻摧毀國家骨幹。

傅崐萁表示，他要為國家骨幹盡心力，當一個國家一流人才不進入政府，之後居然是三流人才幫我們服務，有事找不到警察，孩子去學校，是由三流的人來教育，因為這樣的情況，他要捍衛台灣，不能讓執政黨胡作非為。

傅崐萁說，過去幾年來，政府稅收都超收，去年大家說景氣蕭條，也超收700多億，政府卻說年金不改革會破產，執政黨根本無法好好經營台灣，國家還變成最大的造謠中心，連國小學童都要詐騙，因此提出釋憲，認為這是最後一道防線。

吳成典表示，執政黨滿口轉型正義，釋憲才是真正的轉型正義，金門大力支持，希望大法官能做出明智的決定，如果連釋憲都不行，那還有什麼正義可言。