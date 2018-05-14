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學者：青年派遣比率低 幫助有限

2018-05-14 14:13聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

行政院調高中央政府機關派遣工薪資，台大國發所教授辛炳隆指出，15歲到29歲青年的派遣比率，僅有1.7%，對於改善現階段整體低薪、特別是青年低薪，幫助是有限的。

全國商業總會理事長賴正鎰說，派遣工最大的量，就是在政府單位，政府早應該要做了，月薪3萬元以上是合理的，對於目前還有少部分民間仍給予低於3萬元月薪的企業，會有改善調整的壓力。

123求職網發言人楊宗斌指出，外溢效果不明顯，民間派遣工多屬藍領、低階，月薪多在基本工資2萬2000元水準，要同步提高到和政府派遣同樣3萬元水準不容易。對公部門來說，更重要的是，盡量不要再增加派遣（約聘）人員，提供轉正職機會，帶頭解決非典型就業問題。

勞動部長許銘春表示，政府部門在能力所及範圍下調整，提高薪資，是希望民間企業能響應，好的勞動條件，能留住好的人才。學者、勞團、工商團體以及人力銀行等多方代表，都樂觀其成。

【記者葉卉軒／台北報導】行政院建議調高基本工資時薪，為月薪的20%，換算下來，行政院提出的基本工資時薪為175元。175元較現行140元調高25%，漲幅相當可觀。

台大國發所教授辛炳隆指出，若配套不夠完善，一定會有雇主想辦法規避，甚至乾脆就轉換成月薪制，反倒讓提高時薪政策的美意大打折扣。提高時薪確能改善在餐飲、零售和教育服務業族群的低薪情況。

今年起，基本工資月薪為2萬2000元，折合每小時工資率為125元，基本工資時薪為140元，較125元高出12%。若照政府的建議，由12%調高到20%，將調升至175元。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻說，蔡英文總統漠視現實，雇主能承受的勞動成本，有一定的限度，強制雇主加薪，不如參考韓國政策，韓國總統文在寅去年投入約當新台幣280億元，今年再投入300億元，同時補助雇主，也補助勞工，搶救青年就業，雖是猛藥，但展現文在寅對青年勞工的高度重視。

全國產業總工會理事長莊爵安說，關於基本工資要不要調，調多少。是調時薪，還是調月薪，應該透過今年第三季基本工資審議委員會討論，調整基本工資是解決低薪的方式之一，但還是按程序走，比較恰當。

基本工資文在寅台大

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