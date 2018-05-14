大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲上午赴議會進行大巨蛋專案報告及備詢，議員林世忠（右）送鳥籠給柯市長，要求妥善處理大巨蛋案，表示若不解決，市長的信念價值就像困在鳥籠裡面。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

大巨蛋停工將滿三周年，懸而未決，台北市長柯文哲上午在台北市議會提出大巨蛋專案報告，他說，對大巨蛋態度很清楚，不會放水，不會刁難。台北市議員林世宗說，不放水、不刁難、不拆蛋，加起來，等於沒有原則。

柯文哲表示，北市府的立場並未改變，就是堅持公安、依法行政、依約辦理，北市府不會刁難大巨蛋案，也不會放水，審查一定是公開透明，必要時也可以找中央幫忙，讓大巨蛋逃生問題做得更安全，整個社會都在看。

大巨蛋爭議未解決，松菸護樹團體上午到台北市議會大門口抗議，柯文哲表示，台灣不是上海，不是新加坡，他個人雖對司法常有抱怨，但在現行司法制度下，大巨蛋還是很難處理。

柯文哲說，大巨蛋的停車場，是在地下四樓、五樓，也有大客車停車場，台建中心認為停車場不應該在地下室，是要在地面層上下車，再停到地下室，地下停車空間如今新增了6座安全梯，由原本的一個整區防火區畫，區分為14個防火區畫，這樣子一棟樓冒煙，也不會導致五棟樓全部都冒煙。

柯文哲表示，大巨蛋不同於小巨蛋、和平籃球館，因為它的主場地不是在地面層，而是在地下7公尺，逃生比較困難，依法須留設樓梯，設置1小時以上防火時效的防火區畫，這點會再和遠雄討論。

台北市長柯文哲上午赴議會進行大巨蛋專案報告及備詢，在議場前遭「大彎北段」住戶抗議，柯市長在推擠中進入議會。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

遠雄：北市府卡蛋

【記者游智文／台北報導】遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋會卡住，是因為台北市政府關係。楊舜欽表示，大巨蛋經過長久的協商，通過性能審查後，在半年多前進入都審，通過幹事會審查，就在進入大會前夕，都發局突然拋出技術規則問題，技術規則根本不是都審審查範圍。