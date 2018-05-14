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我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49聯合報 記者徐偉真╱即時報導

住在澳洲的台灣學生參加昆士蘭州羅坎普頓推廣牛肉活動，在牛隻雕像上彩繪的中華民國國旗遭當地政府以遵循一中政策為由塗去，引發輿論討論；澳洲媒體報導，羅坎普頓市長當地時間13日對此做出回應，表示因為活動開幕時間迫在眉睫，沒有辦法容忍「國際意外」發生，「地方政府的做法反應了澳洲的外交政策，協調國際政策也不是地方政府職權」，還透露自己為此收到恐嚇信，羅坎普頓政府也打算採取法律行動。

澳洲廣播公司日前報導，昆士蘭州羅坎普頓舉辦推廣牛肉活動，其中兩名來自台灣的兩位學生在一隻牛雕像上畫的中華民國國旗，卻遭當地政府以「遵循一中政策」為由塗去圖案，孩子的母親說，孩子就像「被打一巴掌」，不解在自由的澳洲為什麼不能展示自己的文化。

澳洲媒體「晨報」（the Morning Bulletin）報導，國旗遭抹去引發軒然大波，羅坎普頓的市長斯特雷洛（Margaret Strelow）13日發表回應聲明。

斯特雷洛說，羅坎普頓歡迎來自各個國家的人，也鼓勵他們緊緊維繫自己的文化，而自從學生把中華民國國旗畫在雕像上，還在國旗上寫上台灣兩個字後，整件事不可避免變成國際事件，她說當地政府沒有「簡單或對」的回應，澳洲政府立場和中國大陸一致，不承認台灣是個獨立的國家，因此沒有國旗，國旗圖案上的台灣兩個字讓當地政府身處危險的「政治地雷區」中。

斯特雷洛說，中國大陸駐布里斯本的領事和當地政府聯繫，並將學生畫的中華民國國旗照片寄給他們；斯特雷洛說，他們和中國大陸的領事很熟，收到信後當地政府立刻聯絡學生的學校，表示這個有問題，但學校提不出解決辦法，所以當地政府決定將國旗塗去。

目前住在澳洲的趙小姐說，這件事被媒體披露後，立刻在澳洲的台灣人網路社群間鬧得沸沸揚揚；斯特雷洛說，這是可以預期的。

斯特雷洛說，台灣是澳洲在牛肉上重要的貿易夥伴，其實這個牛肉節開會時，會議上有來自台灣的代表，也有來自中國大陸的代表，「未來要和台灣及中國大陸都保持文化、貿易往來，相信外交貿易部有很多需要去協調」。

斯特雷洛說，她為此費不少心思，事情發生時她不在場，她認為若是由她做決定，她可能也會做出同樣的決定，因為他們的目標就是牛肉推廣活動在「沒有外交意外下」順利進行，現在活動順利結束了，但「該來收拾殘局」了。

牛隻雕像上的中華民國國旗遭塗去。圖/取自SYUAN-SI CHEN臉書
牛隻雕像上的中華民國國旗遭塗去。圖/取自SYUAN-SI CHEN臉書
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