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立委籲阻材委外架設 警政署：有專責小組

2018-05-14 13:29中央社 台北14日電

日前反年改抗爭，造成多名員警、記者受傷。立委指出，警政署當天共動用2000多個大小阻材，員警執勤已經很辛苦，裝設與拆除是否可能委外？警政署長陳家欽說，有專責小組。

立法院內政委員會今天審查警械使用條例部分條文修正草案，邀請內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽列席。

反軍人年金改革團體八百壯士在4月25日衝撞立法院時，違法脫序行為造成多名員警及記者受傷。

中國國民黨立法委員楊鎮浯質詢時詢問，立法院周圍的拒馬是由警員還是廠商來佈置？陳家欽說，是由廠商負責搬運，組裝、拆卸都是基層員警同仁。

楊鎮浯指出，4月25日立法院外的反年改抗議，共動員1200多名警力，大小阻材共有2253具，不是只裝設，還要拆除，很多阻材都超過100公斤，陳抗活動結束後，員警還要拆除阻材弄到半夜，執勤一整天已經很辛苦，這對員警是很大負擔，詢問是否有委外的可行性？

陳家欽說，原則上是盡量用小型的阻材為主，重量比較輕，另外警政署也有架設阻材的專責小組，未來會改善。

另外，國民黨立委黃昭順指出，上週有韓國國會議員來拜訪時問她，立法院外都是圍牆高築嗎？她要問，立法院外的拒馬什麼時候可以拆除？「難道要用監獄式的方式開會？」

葉俊榮答詢時說，這不是高牆，是阻材，是反映維安的實際需求；他並不斷呼籲，年金改革是國家重要課題，有任何意見都可以討論，「不樂意見到這樣的事」，葉俊榮也請黃昭順能發揮影響力，只要能讓民眾理性討論，就不需要架設阻材。

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