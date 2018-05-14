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影／賴清德台獨說 蔡：很誠實 不是心存惡意

2018-05-14 12:30聯合報 記者謝育炘╱即時報導

中國大陸軍機不斷擾台，引起民眾恐慌，不少人將原因直指行政院長賴清德的「台獨說」，總統蔡英文回應此事，強調賴院長是務實，並無惡意，並稱他是個誠實的人，只是軍機繞台是事實，蔡總統表示，中國大陸不該用他們的想法來思考台灣，應該多花一點時間來了解台灣的民主，不過兩岸交流方面，蔡總統的兩岸政策始終受到質疑，當被問到「維持現狀」既不討好深藍，也不討好獨派，面對這個問題，蔡總統強調這對國家最好，要維持穩定現狀才能進行內政改革。

蔡英文總統上午接受廣播節目專訪。攝影／記者胡經周
蔡英文總統上午接受廣播節目專訪。攝影／記者胡經周
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