提年改釋憲 傅崐萁：盼大法官守住最後防線

2018-05-14 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



年金改革法案將於7月1日上路，花蓮縣府最近宣布，將與金門縣府攜手提出釋憲案，捍衛退休公教權益；花蓮縣長傅崐萁今天表示，溯及既往的改革方式是傷害國家骨幹，因此，他從地方政府立場替教育人員發聲，也請大法官守住國家最後一道防線，以良知良能，為國家紛擾畫下句點。

傅崐萁今天和金門縣副縣長吳成典等人今天在立法院舉行記者會，表示將聯合聲請年改釋憲，共同捍衛退休公教權益。

傅崐萁說，台灣經濟實力在世界前十名，「這是軍公教共同打造，才會有龐大的外匯存底」，看不出國家有任何破產之虞，但政府卻摧毀國家骨幹。

傅崐萁說，他要為國家骨幹盡心力，質疑當一個國家一流人才不進入政府，之後居然是三流人才幫我們服務，有事找不到警察，孩子去學校是由三流的人來教育，因為這樣的情況，他要捍衛台灣，不能讓執政黨胡作非為。

傅崐萁說，過去幾年來政府稅收都超收，去年大家說景氣蕭條，也超收七百多億，但政府卻說不年金改革會破產，執政黨根本無法好好經營台灣，國家還變成最大的造謠中心，連國小學童都要詐騙，被教育年改的重要性，因此提出釋憲，認為這是最後一道防線。