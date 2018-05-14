前瞻釋憲雖惹議 曾銘宗：充分支持司法院相關預算

2018-05-14 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



38位在野黨立委所共提的前瞻計畫預算釋憲案，大法官以立委高金素梅沒有參與投票、未行使職權為由，認定她無聲請資格，4日決議不受理。國民黨財政委員會召委曾銘宗等6立委今上午赴司法院考察近3年決算執行情形。會後，曾銘宗表示，希望大法官行使職權不受外界干預，「立委也會充分支持司法院未來相關預算。」

國、親在野黨立委針對前瞻計畫及其預算提出釋憲，卻被大法官會議以聲請人高金素梅未參與表決，剔除後不符聲請釋憲資格，及部分聲請立委，在表決議案時改投支持，不得再以「少數立委」的地位聲請解釋為由，決議不受理。大法官會議針對連署人的政治立場、議事活動作出限制，引起各界譁然與質疑。

曾銘宗今上午與財政委員會委員費鴻泰、賴士葆、吳秉叡、蔡易餘及司法及法制委員會委員許毓仁，赴司法院參訪及座談。司法院則由副秘書長葉麗霞負責近3年度決算執行情況簡報。

會後，曾銘宗受訪表示「談得非常順暢」，經過副秘葉麗霞充分說明與溝通，立委也表達大法官相關解釋時也能依憲法第80條獨立行使職權不受外界干預，「立委也會對司法院未來相關預算充分支持。」

媒體詢問會中有無討論前瞻釋憲案？曾銘宗說明，藍委有提到司法院確實沒有顧及民意，且沒有考慮到當時修大審法第5條立法理由其實是參照其他國家立法例—不考慮審理過程中有沒有表決。「很遺憾大法官在作相關解釋的時候沒考慮到立法理由，但藍委都尊重，並沒有要干預釋憲，司法院未來的預算還是會充分支持。」

賴士葆則有所不滿，他認為司法院有些項目執行力很低，且司法院長許宗力今跑去花蓮、副院長蔡烱燉去新竹，「這就是呼攏嘛！他怕！就是在隱藏什麼事情。」好歹我們是立委，也來打個招呼吧！來不是踢館，是把立法院的會搬到這裡來而已，「非常不尊重我們，正副院長全部跑掉。」

賴士葆強調，大法官是憲法守護者，卻把自己作賤變成獨裁包庇者。有大法官是投反對票，但司法院不敢公開幾比幾票數。「任何議會作的事情是議會規範，只要簽到就是行使職權。」他批評，「大法官變政治大法官，是國家的悲哀。」不敢討論違不違憲，只好程序退掉，「讓台灣變成獨裁國家」。