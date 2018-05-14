釋憲遭駁 高金素梅批：大法官以幼稚、可笑的方法阻攔

2018-05-14 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會上午排定「司法改革國是會議落實情形之檢討」，要討論如何建立透明、中立又有效能的大法官解釋程序，但藍營立委將焦點鎖定在前瞻釋憲不受理上。因為高金素梅一人而讓前瞻釋憲不受理？高金素梅以「當事人的身分」到場，她諷刺地說很感謝大法官將她的地位提到總統、副總統的地位，但意見卻不如高中畢業的高金素梅。

高金素梅表示，2017年7月她就在臉書上反對前瞻的立場，但大法官卻用非常幼稚、可笑的方式來說她沒有出席會議，請假的是另一個民進黨立委谷辣斯「不是我」，大法官查了7、8個月竟然查錯。她尊重大法官對一些釋憲案的解釋，但大法官卻用小小的行政程序駁回，何其可笑，用了洪荒之力查的立委出席紀錄竟出錯。

不過，司法院的新聞資料則指出，逐一比對前瞻預算的歲出、各款、歲入等表決狀況，聲請人之一的高金素梅沒有參與二讀程序任一表決，既然她沒有「行使職權」，依法不得計入釋憲聲請人數。在前瞻條例部分，不論是二讀或三讀的表決結果，當時反對票都不到38票，一樣不符釋憲聲請要件。

大法官審理案件法規定「依立法委員現有總額三分之一以上之聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者」，可以聲請釋憲。38名在野立委認為立院通過的前瞻基礎建設特別條例與預算違憲，聲請釋憲，大法官認定高金素梅無聲請資格，未達38名聲請釋憲門檻。

民進黨立委周春米表示，大法官只是在解釋法律，前瞻案經立院多數委員通過，而反對人數不到1/3，立法委員不要把自己做小了，大法官並不是立法院的上級，立委不要把自己看扁。周春米認為，釋憲不獲受理，應自己檢討有無行使職權，二、三讀時有沒有來開會。

國民黨立委林德福表示，前瞻釋憲不受理，但卻沒找「當事人」來詢問為何不行使職權，有重大瑕疵。林認為「大法官的權利太大了，尤其是許宗力」，搞了7個多月，卻是雞蛋裡挑骨頭。召委吳志揚要求未來是否要明文規定以後表決時，立法委員「一定」要在現場？

呂太郎表示，不受理案沒說不能再提，但受不受理仍須大法官決議。

許毓仁質疑大法官「技術卡關」，但司法院長許宗力顯然是「嚴以律人、寬以待己」，對自己再任大法官認為無疑慮，但卻限制立法委員表達意見的方式，而大法官的評議過程都不公開，質疑會受政治干擾。許也認為大法官這樣的認定，讓立委的職權行使無法多元。

高金素梅呼籲，大法官是守護中華民國憲法的最後一道防線，立委應該反應「三權分立」這個問題，因為政黨會輪替。她批評大法官因學識涵養而坐上位，「意見卻不如高中畢業的高金素梅」。