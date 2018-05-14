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花蓮、金門縣政府聯合聲請年改釋憲

2018-05-14 11:40聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

花蓮縣長傅崑萁與金門縣副縣長吳成典，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」，就年改所通過之法律違反立法者制定溯及既往且不利於人民法律的憲法治國等相關原則，有牴觸憲法之疑慮而聲請釋憲。

花蓮縣長傅崑萁(左三)與金門縣副縣長吳成典(左二)，上午在立法院舉行「聯合聲請年...
花蓮縣長傅崑萁(左三)與金門縣副縣長吳成典(左二)，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。記者黃義書/攝影
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花蓮縣長傅崑萁(中)與金門縣副縣長吳成典(中左)，上午在立法院舉行「聯合聲請年改...
花蓮縣長傅崑萁(中)與金門縣副縣長吳成典(中左)，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。記者黃義書/攝影
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花蓮縣長傅崑萁(左三)與金門縣副縣長吳成典(左二)，上午在立法院舉行「聯合聲請年...
花蓮縣長傅崑萁(左三)與金門縣副縣長吳成典(左二)，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。記者黃義書/攝影
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花蓮縣長傅崑萁(左三)與金門縣副縣長吳成典(左二)，上午在立法院舉行「聯合聲請年...
花蓮縣長傅崑萁(左三)與金門縣副縣長吳成典(左二)，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。記者黃義書/攝影
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花蓮縣長傅崑萁與金門縣副縣長吳成典，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。...
花蓮縣長傅崑萁與金門縣副縣長吳成典，上午在立法院舉行「聯合聲請年改釋憲記者會」。記者黃義書/攝影
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釋憲

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