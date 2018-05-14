不滿前瞻釋憲不受理 藍委登門找司法院長撲了空

2018-05-14 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



38位在野黨立委所共提的前瞻計畫預算釋憲案，大法官以立委高金素梅沒有參與投票、未行使職權為由，認定她無聲請資格，4日決議不受理。國民黨財政委員會召委曾銘宗開第一槍，在委員會排案鎖定司法院。賴士葆等6立委今上午赴司法院考察近3年決算執行情形。曾銘宗原要「親自拜訪」司法院長許宗力，不過對方另有公事，藍委撲空。

國、親在野黨立委針對前瞻計畫及其預算提出釋憲，卻被大法官會議以聲請人高金素梅未參與表決，剔除後不符聲請釋憲資格，及部分聲請立委，在表決議案時改投支持，不得再以「少數立委」的地位聲請解釋為由，決議不受理此案。大法官會議針對連署人的政治立場、議事活動作出限制，引起各界嘩然與質疑。

為表達強烈不滿，國民黨立委砲火四射，曾銘宗在財政委員會安排赴司法院考察預算；吳志揚也在周四安排參訪司法院，考視大法官業務概況。曾銘宗今上午與財政委員會委員費鴻泰、賴士葆、吳秉叡、蔡易餘及司法及法制委員會委員許毓仁，赴司法院參訪及座談。司法院則由副秘書長葉麗霞負責近3年度決算執行情況簡報，刑事廳、民事廳等廳處長均與會，嚴陣以待。審計部也會派副審計長出席。

曾銘宗先前推測，司法院長許宗力可能不會親自出席接待，「但我們一定會親自到院長室拜訪他」，除非許宗力不敢上班。葉麗霞則在今會議開場時，立即表明許宗力赴花蓮參加三終審法院（最高法院、最高行政法院、公務人員懲戒委員會）研習會，「院長去致詞，並聽聽三終審法官、庭長們的意見。」