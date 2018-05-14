賴清德稱自己是台獨工作者 蔡英文：他並非心存惡意

2018-05-14 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



蔡英文總統上午接受廣播節目專訪，針對各媒體民調顯示，施政兩周年滿意度下滑，蔡英文表示，這是改革路上會遇到的必然過程。記者胡經周／攝影 分享 facebook

總統蔡英文上任將滿兩周年，內閣、府內人事調整也大抵定位，外界也好奇蔡英文對於行政院長賴清德及新任秘書長看法。蔡英文今天在電台受訪表示，他們就是一個團隊，有各自扮演腳色，也強調「菊姐份量夠，可以替總統做溝通，強化總統府對外親切感」。

賴清德接掌閣揆後多次聲明自己是「務實的台獨工作者」，引起兩岸關係緊繃。對此，蔡英文說，他並非心存惡意或有什麼其他特別想法，是個滿誠實的人，也呼籲中國大陸應該多花心思了解台灣民主社會有很多想法。

外界稱賴清德、陳菊和蔡英文是鐵三角，如何評價？蔡英文說，他們是一個團隊，有各自扮演角色，相互溝通補位很重要。如今團隊從2018年後發展出 ，可塑性高，用任務型態形塑團隊規模，讓每個人在不同位置上歷練，現在檯面上很多縣市長些也都是從幕僚做起。

蔡英文認為，陳菊非常親民，可強化總統府對外親切感，加上他在民進黨內份量夠，「人家看到菊姐跟總統差不多，也是大家敬重，可替總統做溝通」。但陳菊是否有適應上問題？蔡英文說，「菊姐不但馬上適應，又可馬上掌握，她來後總統府變熱鬧」。

主持人追問聽說總統私下很嚴厲？蔡英文說，做總統幕僚犯錯空間少，公務思考要周全，但和幕僚相處平常像兄弟姊妹，而陳菊來後也可花多點時間與幕僚溝通，幫忙負擔。

《環球時報》最近屢批因行政院長賴清德自稱台獨工作者，引來軍機繞台。對此，蔡英文認為，仔細解讀賴清德的講話，他是要強調他的務實面，並非心存惡意或其他意圖，基本上是個滿誠實的人。中國大陸要考慮一下，台灣是民主社會，很多事情看法跟解讀不同，應該多花心思了解台灣民主社會想法，也有很多不同表達。