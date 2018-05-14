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藍因前瞻釋憲不受理檢討司改 柯建銘：蔣介石也沒這樣

2018-05-14 10:37聯合報 記者王宏舜╱即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘(左)、立委周春米(右)詢問司法院秘書長呂太郎(中)前瞻...
民進黨立院黨團總召柯建銘(左)、立委周春米(右)詢問司法院秘書長呂太郎(中)前瞻釋憲不受理過程。記者王宏舜／攝影
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38名在野立委認為立院通過的前瞻基礎建設特別條例與預算違憲，聲請釋憲，大法官以高金素梅未參與投票、沒「行使職權」為由，認定她無聲請資格而不受理，引發爭議。立院司法及法制委員會上午以檢討司改國是會議落實為名，請司法院秘書長呂太郎、大法官書記處處長王碧芳列席，詢問如何建立透明、中立又有效能的大法官解釋程序。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，上星期開會時，這個題目「就講爛了」，大法官釋憲講得很清楚，多數要尊重少數，但少數也要服從多數。柯說，戒嚴也沒這樣搞，希望國民黨懸岩勒馬，並要他星期四時「換個題目」，蔣介石、軍閥也不敢直接嗆法院。

會議主席、國民黨立委吳志揚質疑，大法官不受理前瞻釋憲，但釋憲門檻是1/3，大法官卻扣上「表態」而剔除，他指司法院長許宗力過去在釋字603、632號解釋的協同意見書的見解與今日宛如許最常批評的「初一十五不一樣」。

呂太郎表示，司法改革是司法院現階段極為重視的業務，去年的司改國是會議也就大法官釋憲業務作成多項決議，並研議修正大法官審理案件法(擬修正為憲法訴訟法)，推動制度性變革。其中，大法官憲法審查程序方面，將以「全面司法化」為取向，採裁判化、法庭化方式，及改用裁判方式宣告審理結果。而經憲法法庭受理的案件，將公開聲請書和答辯書，促進憲法議題的討論思辨，也可兼顧民眾知的權益。

另外，司法院也參考美國聯邦最高法院設計，將採行主筆大法官顯名制，使憲法法庭裁判理由論述避免不需要的妥協，維持論述邏輯一貫與完整性，判決書也將記載同意與不同意主文的大法官人數。

呂太郎表示，在提升審理效能方面，因現行釋憲的評決門檻須有大法官現有總額三分之二出席與及出席人三分之二同意，門檻過高，這樣使得即使過半數大法官持違憲的見解，「仍不能宣告法律違憲」，常常讓大法官們花費冗長的時間在討論與妥協，因此欲修正的草案希望將評決門檻降為「經大法官現有總額過半數同意」。

吳志揚表示，決定不受理的人數應該顯露出來，許宗力揭櫫的1/3可以聲請釋憲，是否應規定在大審法裡，他反而擔心1/2的同意有危險，因為社會有高度爭議的案子才會請大法官定紛止爭，如果太低將造成社會爭議。

柯建銘則質疑吳志揚「司馬昭之心」，財政委員會上午安排到司法院「踢館」，他要呂太郎隊今天的備詢「聽聽就好」，並希望國民黨不要自掘墳墓。李俊俋說，國民黨預定到司法院「考察」大法官業務，立法院能這樣干涉司法嗎？立法院沒這麼大，不是想要怎麼樣就怎麼樣，憑什麼考察大法官的業務，大法官又不是立法院的監督對象。

吳志揚則說，大審法即將審理，這是重要的議題，大家都想弄清楚。

國民黨立委吳志揚質詢司法院秘書長呂太郎釋憲程序，無黨團結聯盟立委高金素梅也到場。...
國民黨立委吳志揚質詢司法院秘書長呂太郎釋憲程序，無黨團結聯盟立委高金素梅也到場。記者王宏舜／攝影
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