黃國昌批傅崐萁台鳳炒股案拖18年 呂太郎：不會輕縱

2018-05-14 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法委員黃國昌(左)詢問司法院秘書長呂太郎有關權貴犯罪的問題。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 立法院司法及法制委員會上午開會，時代力量立委黃國昌詢問司法院秘書長呂太郎權貴犯罪問題，他舉例花蓮縣長傅崐萁台鳳炒股案超過18年沒有結案；王令麟案拖過15年，在台北監獄還行賄監獄官；游淮銀掏空台東企銀也超過13年未結，不斷地更審、越判越輕，他質疑權貴的案子都可一拖再拖，司法院卻稱「沒有拖延」，符合人民對司法改革的期待嗎？

黃說，被害人的損失未受填補，但這些被告卻一拖再拖，還當上立委、縣長，為什麼這些權貴犯罪會越判越輕，要求查清楚。

呂太郎表示，這些案子的確久懸未決，因此去年的首長會議已要求「定期清理」，不會輕縱。