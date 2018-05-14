國民黨民調 蔡英文執政二周年 七成不滿意

2018-05-14 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立院團公布蔡政府上任兩年最新民調數據。圖／國民黨團提供 分享 facebook

蔡英文總統上任屆滿2年，立法院國民黨團公布最新民調數據，結果指出蔡總統執政不滿意度高達到7成，行政院長賴清德的施政不滿意度也破5成；在兩岸關係、能源政策、財經施政、未來前景等相關議題，同樣都有超過6成民眾表示失望。

國民黨團書記長李彥秀指出，蔡英文總統的施政滿意度，正面評價僅有20.3%(非常滿意3.7%+還算滿意16.6%)，負面評價達69.9% (不太滿意30.8%+非常不滿意39.1%)，未表態的則有9.8%，結果表示國人滿意蔡英文執政表現的只剩2成。

從年齡層來看，40至49歲的不滿意蔡總統施政表現的高達8成(80.3%)，是所有族群中比例最高；過去最支持蔡總統的年輕族群也出現反轉，20至29歲族群不滿意度逼近7成的68.4％，其他各族群不滿意者也皆在6成以上，顯示不分年齡、男女，超過半數以上的民眾都不滿意蔡總統的表現。李彥秀說，青中世代高比例的不滿，凸顯他們對於民進黨「選前說一套，選後做一套」的失望與覺醒。

反觀賴清德整體施政表現，正面評價只剩3成(非常滿意6.4%+還算滿意24.2%)，負面評價則破5成來到50.7% (不太滿意27.3%+非常不滿意23.3%)，顯示賴清德「神威」日漸消退。國民黨團總召林德福批評，賴清德「務實台獨」言論激化兩岸對立，加上推動深澳燃煤電廠說出「乾淨的煤」謬言，以及「拔管」事件引發軒然大波等，都導致賴從「政治神壇」跌落。

在國際關係與社會前景議題中，認為兩岸關係與台灣外交空間會變得更壞的民眾分別為69.6%與66%，有超過6成國人看壞台灣未來前景(62.9%)；認為年輕人未來出路變更壞為62.3%，只有不到1成(9.4%)表示會更好；覺得貧富差距擴大有5成6；6成5則認為台灣社會變得更加分裂，覺得會更加團結的只占8.4%。

至於空汙嚴重也讓民眾相當有感，認為兩年來台灣空氣品質變更差的有高達61.8％，覺得變好只有4.3%；而最該發展哪種發電方式以解決用電問題？3成7受訪者支持「以核養綠」重啟核二或核四、2成4支持太陽能，支持燃煤發電僅有0.4％。國民黨團指出，顯然大多民眾對政府的能源政策缺乏信心。

備受關注的管中閔台大校長聘任案，調查顯示6成(61.5%)民眾相信蔡英文總統和賴清德院長介入「拔管」事件；認為教育部長吳茂昆不適任也近7成(69.0%)。副書記長柯志恩說，前天台大臨時校務會議壓倒性表決通過「請教育部速發聘」決議，但教育部依然聲明拒絕，難道是嫌民意反彈還不夠？