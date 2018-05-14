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聯合報民調／蔡總統施政兩年不滿意度攀高 連南部也逆轉

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孫大千：民進黨繼續嘴硬 管案恐成政治風暴

2018-05-14 08:14聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

管中閔昨天表示，台大長期沒有校長恐影響整個校務發展和經費爭取，出面呼籲各界用捐款或直接行動支持台大，更呼籲總統蔡英文做為國家領導人，能在7天之內、520之前出面弭平爭議。前立委孫大千表示，民進黨如果真的不見棺材不落淚，繼續死鴨子嘴硬，「管中閔事件」將會形成滔天巨浪，成為一發不可收拾的政治風暴。

孫大千說，當管中閔呼籲各界切勿再以「挺管」和「反管」的角度來進行評論時，事實上，這個事件就已經正式升格成為「挺台大」和「反台大」的層次了。而參與角力對抗的雙方，也從原本的藍綠政治勢力轉變成為台灣大學和教育部

孫大千表示，管中閔今天再度現身，更是展現出一位台灣大學校長當選人應該有的高度與胸懷，以及表達出對於台灣大學未來發展前景的憂慮，更進一步的以實際行動實踐了對台灣大學的支持。毫無疑問，管中閔沒有讓台灣大學失望。當管中閔成功的點燃台大人的熱情，掀起一波「挺台大」運動時，教育部將不可避免的成為台大師生和校友們的公敵。

孫大千認為，倘若教育部依舊冥頑不靈，這個事件將會逐漸渲染擴散到各個大學校園，最後必然無限上綱成為「挺大學」和「反大學」的對決，教育部將和大學校園全面為敵。當走到這個階段，教育部不但毫無勝算，甚至會把整個民進黨拖進毀滅的深淵。這次，民進黨真的決定要站在歷史的對立面嗎？

台大管中閔教育部

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