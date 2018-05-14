斥拔管理由指鹿為馬 洪孟楷：之後蔡英文稱帝也不意外

2018-05-14 03:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府強勢「拔管」阻擾台大校長當選人管中閔就任，但台大校務會議近日仍決議，教育部應尊重台大遴選結果力抗。國民黨發言人洪孟楷也聲援，依「大學法」，教育部對公立大學遴選校長人選，並無核准權，蔡政府硬要向上解釋，是當眾指鹿為馬。

大學法第9條規定，「新任公立大學校長之產生，應於現任校長任期屆滿十個月前或因故出缺後二個月內，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。」

洪孟楷表示，台大校長遴選出管中閔後，已延遲三個月餘無法就任，教育部為「拔管」選擇性解釋理由、羅織罪名，以行政黑手干預大學自治，如此故意顛倒是非，「總統蔡英文難道真想稱帝了嗎？」

洪孟楷還引《史記．秦始皇本紀》「指鹿為馬」典故說，秦朝丞相趙高想篡奪皇位，為了確定朝中大臣支持向背，某天上朝牽一隻鹿獻給秦二世，卻說是獻馬，還要朝中大臣「背書」，弄臣為討好趙高就跟著指鹿為馬，直臣說實話後，日後卻被借故除去。

洪孟楷認為，蔡政府「拔管」決策就是要「指鹿為馬」，為了表忠，律師出身的政院發言人徐國勇可硬說「教育部對公立大學校長有核准權」；親綠教授跳出來自我閹割大學自治精神，要台大重新遴選；至於前教育部長潘文中下不了手，當然就下台換人。

洪孟楷表示，要教育部發聘書給管中閔，是要一切回歸法治，法律規定該怎麼做就怎麼做，「是鹿就不是馬」，是合法遴選的大學校長，就不該被教育部駁回；連深綠的前副總統呂秀蓮也公開要求依法行政，「拔管」爭議已不是挺管或反管問題。

洪孟楷說，蔡總統要臣民在「拔管案」上一起「指鹿為馬」，要顛倒是非、扭曲事實，民主法治原則若退此一步，只怕蔡總統再過來就是要改號稱帝。但洪孟楷提醒，蔡政府機關算盡，只會吸引一堆跳梁小丑擁戴，但奸臣趙高下場如何，蔡政府應引以為鑒。