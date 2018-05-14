民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07 聯合報 聯合報系民意調查中心／即時報導



本報民意調查發現，蔡英文總統上任兩年來，民眾最不滿意蔡總統推動經濟發展的表現，負評由去年的五成八攀升到六成二，也有四成六覺得蔡總統上任後台灣的經濟變差，較去年調查增加7個百分點。

分別來看，六成二民眾不滿意蔡總統推動經濟發展的表現，二成五給予好評；五成六民眾不滿意蔡總統處理兩岸關係的表現，二成四滿意；至於蔡總統推動司法改革的成果，則是五成五不滿意，僅二成四滿意

近半民眾不滿意蔡總統力推轉型正義的表現(四成九)，二成九民眾予以肯定；推動社會福利的表現，則是四成七民眾覺得不滿意，三成五滿意。

在各項施政中，年金改革表現是總統施政作為好評最高者，但滿意度三成八，仍比不滿意者低了8個百分點。

和去年就任一周年時的調查相較，除了滿意推動轉型正義表現的人少了4個百分點，不滿意蔡總統在兩岸關係、經濟發展和轉型正義表現的人也都同步上升3到5個百分點。

分析發現，泛藍支持者逾七成三不滿意蔡總統在各項施政作為的表現，其中以兩岸關係和經濟發展的負面評價最高，接近九成；政黨中立民眾對各項施政表現的不滿意度也多在五成以上，其中又以不滿意經濟發展的比率最高（六成八）；泛綠支持者對蔡總統各項施政表現的滿意度皆高於不滿意度，其中以社會福利和年金改革的好評較高，接近或超過七成。

調查也發現，對於蔡總統上任後的勞工生活，有四成二民眾認為變得更差，四成六覺得和以前差不多，僅5%的人認為有變好。此外，僅6%民眾認為蔡總統上任後台灣的經濟有好轉，四成六覺得經濟走下坡，四成二認為沒有太大變化。

趨勢資料顯示，民眾對蔡總統上任後的勞工生活感受和本報一年前的調查結果相當，無明顯變化。不過，覺得經濟狀況變差的民眾比率從蔡總統上任一週年的三成九上升至這次調查的四成六，增加7個百分點。

這次調查於5月9日至11日晚間進行，成功訪問了1019位成年民眾，另345人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.1%以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。