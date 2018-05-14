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監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17聯合報 記者程嘉文╱即時報導

軍公教年改引發爭議，多個團體或個人因而向監察院提出陳情。負責調查的監委仉桂美、劉德勳、包宗和在上周四（10日）教育文化委員會提出，擬對年改提出申請釋憲。不過在其他監委的異議之下，提議暫時擱置。

依據監察法規定，監委申請釋憲先要在案件所屬委員會通過，再送司法獄政委員會通過，最後通過院會，才能提出。

據了解，當天委員會討論熱烈，提出異議者以新科委員居多。他們質疑，監察權是事後權，年改要到7月1日才上路，目前尚未實施；其中如軍人年改的部分，連立法都還沒完成，因此不宜在此時就提出釋憲。

一位提案委員表示，同僚的質疑見解不能說沒有道理，因此暫緩提出，但會中也沒有委員公開宣稱本案不可釋憲，接下來仍然有機會。

另外，去年3月，監察院會通過對黨產條例的調查，決議提出釋憲聲請。報告指出，黨產條例授予行政權排除包含憲法以下各普通法適用，悖離法治國原則與正當法律程序原則。並認為黨產條例實質上僅規制中國國民黨，以個別性法律剝奪特定人民或團體的財產權，並授權行政行使司法權，有違權力分立與制衡原則，並與憲法第15條規定財產權保障、第23條基本權利限制條款相互牴觸。

釋憲案提出時，曾引發民進黨上下一片痛罵，抨擊監委是阻礙轉型正義的「黨國餘孽」。立委陳其邁還引用網路流行語，譏諷「948794狂」（就是白癡就是狂）。不過釋憲案送出後一年，至今大法官都還沒有決定是否受理。

監委透露，先前巡查司法院時，曾經詢問本案進度。司法院方面答覆，大法官是否受理釋憲提案，相關規定中並無時間限制。因此到底何時會決定進行釋憲，或是根本駁回不受理，誰都說不準。

監察院。圖／本報資料照片
監察院。圖／本報資料照片
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釋憲黨產大法官

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