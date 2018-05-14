年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



反年改，八百壯士等團體號召群眾，在立法院外集結抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軍公教年改引發爭議，多個團體或個人因而向監察院提出陳情。負責調查的監委仉桂美、劉德勳、包宗和在上周四教育文化委員會提出，擬對年改提出申請釋憲。不過在其他監委的異議之下，提議暫時擱置。

依據監察法規定，監委申請釋憲先要在案件所屬委員會通過，再送司法獄政委員會通過，最後通過院會，才能提出。

據了解，當天委員會討論熱烈，提出異議者以新科委員居多。他們質疑，監察權是事後權，年改要到七月一日才上路，目前尚未實施；其中如軍人年改的部分，連立法都還沒完成，因此不宜在此時就提出釋憲。

一位提案委員表示，相關見解不能說沒有道理，會場上也沒有委員公開宣稱本案不可釋憲。因此暫緩提出，接下來仍然有機會。

另外，去年三月，監察院會通過對黨產條例的調查，決議提出釋憲聲請。報告指出，黨產條例授予行政權排除包含憲法以下各普通法適用，悖離法治國原則與正當法律程序原則。並認為黨產條例實質上僅規制中國國民黨，以個別性法律剝奪特定人民或團體的財產權，並授權行政行使司法權，有違權力分立與制衡原則，並與憲法第十五條規定財產權保障、第廿三條基本權利限制條款相互牴觸。

不過釋憲案送出後一年，至今大法官都還沒有決定是否受理。