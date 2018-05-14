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迎520釋利多 賴揆挺基本時薪上調

2018-05-14 00:18聯合報 記者鄭媁／台北報導

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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蔡政府上任將滿二年，為解決低薪、少子化問題，行政院長賴清德自今日起，連開三天記者會端出政策牛肉，提出因應少子化、解決青年低薪與經濟移民政策。首場記者會將宣布，中央機關派遣工的起薪調高到三萬元以上，並建議目前基本工資時薪一百四十元往上調整。

行政院首場青年低薪記者會，除將宣布中央政府機關派遣工的起薪調高到三萬元以上，並建議勞動部的基本工資審議委員會，將目前基本工資的時薪一百四十元上調；另外，教育部日前已宣布調高國小代課教師鐘點費，由現行二百六十元增加至三百廿元，未來也將調高大學兼職教師的鐘點費。

賴清德明天則規畫舉行移民政策記者會，宣布提出「新經濟移民法」草案，以引進外國中階技術人力、留用在台求學的僑外生、鬆綁長期在台工作的藍領人力取得永久居留的資格等，並提出相關配套。

針對少子化議題，賴揆預計周三記者會宣布私立幼兒園公共化補助方式，將依各地物價和城鄉差距補助不同金額，參與私幼公共化幼兒園教師的起薪，需調高至二萬九千元以上。預計八月一日前收集各地方政府與相關團體意見，再進行細部調整，預計一○七學年度第一學期上路。

育兒津貼方面，現行發放對象是父母至少一方因育兒需要未就業、綜所稅稅率未達百分之廿，每名兒童每月可補助二千五百元，政院擬放寬請領條件，綜所稅稅率在百分之廿以下的雙薪或單親家庭也可請領，第三胎則調高補助到每月三千五百元；現行中低收入戶每月四千元、低收入戶為五千元。

賴清德基本工資少子化育兒津貼

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