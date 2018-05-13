非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨市議員初選有人打出「正馬軍」旗號，輔選效應受到關注。前總統府副秘書長羅智強正在角逐參選大安文山區市議員，羅智強說，有很多人來問他是不是正馬軍？對於「正馬軍」的話題，他一直保持沉默，主要是不想造成馬總統的困擾。但這幾天忽然發現，若不發聲，「不只我自己困擾，可能反而才會造成馬總統困擾」。他不知道誰是「正馬軍」，但他希望支持馬總統的人，越多越好。

羅智強說，至於有些人擔心他和馬總統的關係。「大家不用擔心，馬總統一直對我很好，」於公理念相近，於私也常常關心他，只是他知道馬總統過去的慣例，就是不介入黨內初選，而且馬總統現在是人氣王，是國民黨的「公共財」，他值得更多人的簇擁。

羅智強說，其實他仍會在很多場合和馬總統互動，就像今天在景東里的活動，他也很自然的和馬總統同場，馬總統一眼就認出小女兒，羅還透露，在2012馬大選勝選時，小女兒被他一把抱起，還上了聯合報頭版。只是他沒有把這些互動設計成媒體場，也不曾在臉書上發，「我也從不以正馬軍自居，不必、也不需要。」