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聲援軍公教警消 國民黨嘉市黨部收集連署書

2018-05-13 20:52聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

年金改革法案7月1日上路，花蓮縣府將與金門縣府攜手提出釋憲案，捍衛退休公教權益。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，全國公務人員協會理事長李來希發起的「憲法訴願解釋聲請」連署案，市黨部自即日起至5月25日供退休公教警消連署。

蔡明顯表示，黨部將協助軍公教警消爭取應有的權利，協助蒐集連署書，希望蔡政府對於退休軍公教人員必須要善信守承諾，也成立義務律師團提供「改法律救濟諮詢」服務。

軍公教李來希年金改革
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